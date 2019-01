Zwei Mannschaften der Gastgeber kommen eine Runde weiter

Biblis.Hallen für die Kreismeisterschaften der Fußballjugend sind rar. Der Jugendförderverein (JFV) BiNoWa kann hier mit der Pfaffennauhalle in Biblis punkten und richtete erneut zwei Tage lang als Gastgeber die Vorrunden der Futsal-Turniere des Kreises Bergstraße aus. Hierbei traten Mannschaften der B–, C– und D– Jugend gegeneinander an. Die B-Jugendmannschaft der BiNoWa sowie die C1 des Vereins schossen sich beide eine Runde weiter.

Los gingen die Spiele in der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaften mit der B- und D-Jugend. Ein B-Jugend-Team des Gastgebers war am ersten Tag mit dabei. Es trat gegen den FC 07 Bensheim, die FSG Bensheim II, der TVgg Lorsch und den JFV Alsbach/Auerbach an. Zwar begann das Turnier für den JFV BiNoWa mit einer Niederlage gegen FSG Bensheim. Dann kam der Nachwuchs in Tritt. Er machte es gegen den TV Lorsch spannend und gewann auch gegen Auerbach. Nun musste noch ein Sieg gegen den Favoriten, den FC 07 Bensheim her. Dies glückte den Biblisern durch eine starke Leistung. So wurde die B-Jugend Gruppenerster. Bei einem weiteren B-Jugend-Turnier traten der JFV Bürstadt sowie der TV Lampertheim an. Dort wurde der JFV Alsbach/Auerbach II Erster, gefolgt vom FSV Einhausen, den Bürstädtern und den Lampertheimern.

Einen Tag später ging es mit den Turnieren für die C- und D-Jugend weiter. „Diesmal sind wir in allen drei Turnieren mit einer Mannschaft dabei“, so Rettig. Spannend machten es die Kicker der C1-Jugend aus Biblis. Gegen den TVgg Lorsch gewannen sie, verloren dann unglücklich gegen den TV Lampertheim und fuhren schließlich einen 8:0-Sieg gegen den JFV Bürstadt ein. Damit zog die C1-Jugend des JFV BiNoWa in das Halbfinale ein. Lampertheim holte ebenfalls sechs Punkte und ist auch eine Runde weiter.

Bei den beiden D-Jugend-Turnieren musste das Team aus Biblis gegen den TSV Auerbach II, den TV Lorsch, den FSV Zotzenbach sowie den SV Fürth II antreten. Während Auerbach II klar mit zwölf Punkten davon zog, lagen Lorsch, BiNoWa und Zotzenbach jeweils mit sechs Punkten gleich. Damit hat die D I aus Biblis noch die Chance auf ein Weiterkommen.

Das D II-Team des JFV BiNoWa holte keine Punkte und nur Rang fünf. Hier dominierte der SV Fürth vor dem JFV Wald-Michelbach, der KSG Mitlechtern sowie dem VFL Birkenau. Die D Jugend des Bibliser Vereins spielte zudem das erste Mal nach Futsal-Regeln. Der sportliche Leiter Franz Rettig bedankte sich bei allen Helfern. Anfang Februar finden die nächsten Turniere für die G- und F-Jugend statt. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019