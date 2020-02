Biblis/Groß-Rohrheim.Gleich zwei versuchte Einbrüche in Bistros in der Nacht zum Donnerstag sind bei der Polizei gemeldet worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, prüft die Polizei derzeit. Ein Tatort ist ein Bistro in der Darmstädter Straße in Biblis. Hier bemerkten Zeugen am Donnerstag gegen 9 Uhr, dass versucht worden war, die Tür aufzubrechen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwochabend 18 Uhr, und Donnerstagmorgen. Auch in Groß-Rohrheim hatten Unbekannte versucht, in ein Bistro in der Kornstraße einzubrechen. Hier geht die Polizei davon aus, dass die Tat zwischen 22.30 und 10.30 Uhr stattfand. Auch hier wollten die Täter die Tür zum Gastraum aufhebeln. Der Sachschaden beläuft sich in diesem zweiten Fall auf rund 1500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 06206/9 44 00 entgegen. kur/pol

