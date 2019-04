Zweigeteiltes Wochenende

Biblis.Das Programm in der Bibliser Filminsel ist an diesem Wochenende zweigeteilt. Am Freitag, 5. April, und Sonntag, 7. April, läuft jeweils um 20 Uhr „The Mule“ von Regisseur Clint Eastwood, der auch mitspielt. Partner sind Bradley Cooper und Lawrence Fishburne. Earl Stone ist ein Veteran des Zweiten Weltkriegs und nach seiner militärischen Karriere zu einem Gartenbauexperten aufgestiegen. Doch er ist hoch verschuldet, was ihn dazu verleitet, für ein mexikanisches Kartell Kokain über die Grenze zu schmuggeln.

Am Samstag, 6. April, um 15 und um 20 Uhr, wird der Animationsfilm „Drachenzähmen leicht gemacht – Die geheime Welt“ in 3D gezeigt. Hicks hat als Häuptling von Berk eine Welt geschaffen, in der Drachen und Menschen friedlich zusammenleben können. Hicks bester Freund, der Nachtschatten Ohnezahn, begegnet einem Drachenweibchen, das ihm völlig den Kopf verdreht. Dabei wird die Männerfreundschaft auf die Probe gestellt.

Der Animationsfilm für Kinderfilm „Ploey – Du fliegst niemals allein“ macht das Wochenende komplett. Er läuft am Sonntag, 7. April, um 15 Uhr. Ploey, ein kleines Goldregenpfeifer-Küken, hat Probleme, das Fliegen zu lernen und muss den arktischen Winter alleine überstehen. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 04.04.2019