Biblis. Gleich zwei Autokräne standen gestern im Zentrum von Biblis, damit Steinmetze die Schäden an der Sandsteinfassade der Kirche St. Bartholomäus begutachten und einen weiteren Wasserspeier am Turm abnehmen konnten. „Ich hoffe, die Absperrung vor der Kirche kommt jetzt weg. Denn alles, was sich gelockert hatte an der Fassade, ist dann entfernt worden“, sagt Pfarrer Ludger Maria Reichert auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Schäden würden erneut inspiziert, um eine Kostenaufstellung machen zu können, so Pfarrer Reichert weiter. „Zudem sind an der Außenbalustrade über der Rosette zwei Säulen fast komplett gerissen. Da wurden Quader eingepasst“, erklärt Pfarrer Reichert. „Eine größere Außenrenovierung der Kirche planen wir mit dem Verwaltungsrat, dem Architekten und dem bischöflichen Ordinariat im kommenden Jahr“, kündigt er an.

Korb 75 Meter hoch gehoben