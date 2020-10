Zweiter Todesfall im Altenheim

Biblis.Das Seniorenheim „Am Weichweg“ in Biblis muss innerhalb von drei Tagen einen zweiten Todesfall vermelden, der im Zusammenhang mit dem Corona-Virus steht. Es handelt sich um eine 75 Jahre alte Bewohnerin. Sie wurde wegen anderer Krankheitssymptome ins Krankenhaus eingeliefert, wie Peter Müller, Pressesprecher des Heim-Betreibers Best Care, auf Anfrage dieser Redaktion am Freitagnachmittag mitgeteilt hat. Bei der Aufnahme sei dann die Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt worden.

Im Seniorenheim wurde nun, da es Infektionen in allen drei Wohnbereichen gibt, eine eigene Pandemiestation eingerichtet. So wolle der Betreiber die Abschottung von nicht infizierten Bewohnern gewährleisten, erläuterte Müller. Die Maßnahme sei mit dem Gesundheitsamt abgesprochen.

Im Kreis Bergstraße wurden am Freitagabend 36 Neuinfektionen gemeldet. In Bürstadt kommen drei Fälle dazu, womit seit Beginn der Pandemie nun 76 Fälle zu verzeichnen sind. In Groß-Rohrheim gibt es eine Neuinfektion und damit seit März 21 Fälle. kur

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.10.2020