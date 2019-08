100 Jahre Arbeiterwohlfahrt

Bürstadt.Die Arbeiterwohlfahrt in Deutschland wird 100 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums hat der Bundesverband eine Ausstellung konzipiert, die von Montag, 2. September, bis Donnerstag, 12. September, im Bürstädter Rathaus zu sehen sein wird. Die Vernissage findet am 2. September um 17.30 Uhr statt. Die Ausstellung beschäftigt sich mit zehn Themenfeldern: der Gründung des Sozialverbandes, den Bereichen Kinder, Daseinsfürsorge, Schulung, Freiheit, Jugend, Gesundheit, Solidarität und Gleichstellung sowie einem geschichtlichen Überblick. Sie ist während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen, also am Montag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr. Am Samstag, 7. September, ist ebenfalls von 8 bis 13 Uhr geöffnet. kur

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.08.2019