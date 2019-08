Bürstadt.Harry Schweigkoffer vom Pfeil- und Bogenclub (PBC) Bürstadt hat die Reise zum Schloss Doorwerth in der Nähe von Arnheim in den Niederlanden gewagt. Rund um das Schloss und teilweise direkt am Rhein fanden die European Field Archery Championships (EFAC) 2019 statt. Insgesamt kämpften dort über 560 Teilnehmer fünf Tage um Medaillen und gute Platzierungen.

Fünf Parcours in unterschiedlichem, naturnahem Gelände waren dafür aufgebaut. Täglich mussten jeweils bis zu 112 Pfeile auf 28 Ziele in sechs bis 72 Metern Entfernung gelöst werden. Die bis zur Anreise durchwachsenen Wetterprognosen änderten sich pünktlich, und es war zumindest die ersten vier Tage kein Regen zu erwarten. Der Montag brachte dennoch gleich die erste Herausforderung. Es wehte ein starker Wind. Dieser verlangte besonders in der Ebene des Niederrheins den Sportlern einiges an Geduld und Stärke ab.

Die allgemeine Meinung, die Niederlande seinen grundsätzlich flach, wurde in drei Parcours eindrucksvoll widerlegt. War es am Ufer des Rheins eben, so waren im angrenzenden Wald doch mehrmals mehr als 30 Höhenmeter zu überwinden. Die hügelige Landschaft und der teilweise naturbelassene Wald boten einige Herausforderungen.

Schwierige Bedingungen

Da auch nicht alle Wander- und Mountainbike-Strecken gesperrt werden konnten, war immer mit dem plötzlichen Auftauchen von „Zuschauern“ zu rechnen. Schließlich wurden die Teilnehmer am Freitag doch noch einmal ziemlich nass. Über mehrere Stunden ging kräftiger, teilweise wolkenbruchartiger Regen nieder. Aufgeben kam aber nicht in Frage.

Die schwierigen Bedingungen, zusammengesetzt aus Wind, schlechter Sicht und dem dunklen Wald, sowie Verletzungen drohten die Ergebnisse noch einmal kräftig durcheinander zu würfeln. Jedoch war eine Verbesserung der Platzierung nicht möglich. Der am ersten Tag erreichte Platz konnte an den folgenden Tagen nach vorne nicht verbessert, jedoch nach hinten abgesichert werden.

Am Ende stand der zehnte Rang für den Bürstädter Schützen Harry Schweigkoffer auf dem Ergebnistableau. red

