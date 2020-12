15 000 Euro an Spenden verbucht

Bürstadt.Aufgrund der Kontaktbeschränkungen konnte die Bürgerstiftung Bürstadt nicht zu einem Stiftertreffen zusammen kommen. Deshalb informierte der Vorstand, bestehend aus Peter Tschirch, Hans-Jürgen Brems, Claus Diehlmann und Hans-Werner Vetter, in einem Brief über die Aktivitäten. Das Stiftungskapital von 107 000 Euro hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht. Dieses Kapital erbrachte 280 Euro Zinsen, weshalb die Stiftung weiterhin auf Spenden angewiesen ist.

Meist zweckgebunden konnten 15 000 Euro an Spendengeldern verbucht werden. So überwies die Initiative „Eine Bank von Bürgern für Bürger“ 630 Euro. Weitere 1460 Euro gingen auf dem Sonderkonto zugunsten der kleinen Mirja aus Bobstadt ein. So konnte ihre Behandlung in einem Therapiezentrum in der Slowakei ermöglicht werden.

83 Tablets für Schüler

Die Tafel in Bürstadt wurde von der Stiftung mit einem Tankgutschein über 500 Euro bedacht. Zur Beschaffung von Material für Schutzmasken wurden der Aktion „Bürger in Not“ 500 Euro zur Verfügung gestellt. Um Ausrüstung für das Jugendhaus in Bürstadt anzuschaffen, erhielt die Sozialagentur „Fortuna“ ebenfalls 500 Euro. Die zweckgebundene Spende eines Bürstädter Bürgers hat es zudem ermöglicht, drei zusätzliche Bänke für die Wasserwerkstraße zu finanzieren. Unter dem Motto: „Ein Tablet für jeden Schüler“ konnten außerdem 83 Tablets zur Unterstützung des digitalen Unterrichts übergeben werden.

Corona-bedingt ins Stocken geraten ist das Projekt „Lesepaten“ für die Schillerschule. Da die meisten Paten den Risikogruppen angehören, wurde das Projekt zeitweise eingestellt. Mittlerweile gibt es aber auch hier Möglichkeiten, um mit den Schülern weiter arbeiten zu können. Freuen dürfen sich auch die Kinder der Kita Zwergenwald. Das gewünschte Hochbeet ist bereits bestellt.

Im Jahr 2020 fanden fünf Vorstandssitzungen statt. Neben minimalen Kosten für die Homepage hilft die Raiffeisenbank bei schriftlichen Verwaltungsarbeiten und stellt auch die Tagungsräume zur Verfügung.

Veränderungen im nächsten Jahr

Beim Blick in die Zukunft stehen laut des Vorstands Veränderungen an: In der nächsten Sitzung des Stiftungsrates wird darüber abgestimmt, Peter Jakob in den Vorstand zu berufen. Außerdem möchten Hans-Jürgen Brems und Hans-Werner Vetter auf eigenen Wunsch in den Stiftungsrat wechseln. Die bisherigen Stiftungsratsmitglieder Rüdiger Engert und Lothar Litters sollen in den Vorstand eintreten. Fell

