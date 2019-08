16 Bürstädter konnten die Burg nicht vor Spaniern retten

Bürstadt.Der MGV Harmonie Bürstadt hat eine Radtour in die Vergangenheit unternommen und die Burg Stein ge- und besucht.

Viele haben schon von ihr gehört, aber nur wenige haben sie gesehen, liegt sie doch am Ufer der Weschnitz, unweit des Rheinufers, versteckt hinter einer Baumreihe. Nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist die Burg erreichbar. Ein sehr kleines Schild weist vom Rheinradweg und Hessenradweg R6 auf die Reste einer ehemaligen Befestigung mit überregionaler Bedeutung hin. 1970 begannen Ausgrabungen auf dem im Volksmund „Schlossbuckel“ genannten Hügel in der Nähe von Nordheim. Von dem Energieunternehmen RWE mitfinanziert, fanden Archäologen die Grundmauern einer im vierten Jahrhundert nach Christi errichtete römische Befestigungsanlage, die im frühen Mittelalter um Gebäude und eine Kirche ergänzt wurde. Heute kümmert sich der Heimatverein Nordheim um die Erhaltung der Ausgrabungen und Pflege der Anlage.

Deren Vorsitzender, Günter Mössinger, führte eine Gruppe Fahrradfahrer des MGV Harmonie Bürstadt rund um das Gemäuer. Von ihm erfuhren die Bürstädter die wechselhafte Geschichte der Burg. Diente die Befestigung den Römern, die sie erbauten, zum Schutz des Hafens an der Mündung der Weschnitz in den Rhein, so gelang die Befestigung nach deren Aufgabe durch die Römer Jahrhunderte später an den Bischof von Worms, der von ihr aus Zoll von den auf dem Rhein vorbeifahrenden Schiffen einzog. Im dreißigjährigen Krieg verteidigten 16 tapfere Bürstädter die Burg gegen eine spanische Übermacht, konnten sie aber nicht halten. Danach verfiel das Bauwerk in einen Dornröschenschlaf, bis im Jahr 1970 die Ausgrabungen begannen.

Die Harmonieler staunten über das enorme Wissen von Günter Mössinger, der bei seinen Ausführungen gelegentlich von dem mitgereisten Leiter des Bürstädter Heimatmuseums, Bruno Gündling, unterstützt wurde. Vieles von dem, was heute über die Geschichte der Burg Stein bekannt ist, ist den Aufzeichnungen von Einhard, dem Biograf Karl des Großen, und den Schriften des Klosters Lorsch entnommen.

Die Teilnehmer waren sich darüber einig, dass sich dieser Ausflug an einem sonnigen Sonntagmorgen gelohnt hat und freuen sich auf ein neues Ziel im kommenden Jahr.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.08.2019