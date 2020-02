200 Nachwuchsturner im Einsatz

Bürstadt.Ganz traditionell richtete die TSG Bürstadt den Frühjahrswettkampf in der August-Held-Halle aus. Wie üblich, wurde bereits am Vorabend die Halle dafür vorbereitet. Mit der Hilfe einiger Turnpapas bauten Vorstand und Übungsleiter alle Geräte, Kampfrichter-Plätze und Zuschauerbänke auf. Erwartet wurden mehr als 200 Kinder im Alter von fünf bis 20 Jahren und etliche Eltern, die auch alle mit Kaffee, Kuchen und Snacks verköstigt werden sollten. Die TSG selbst marschierte mit mehr als 40 Turnkindern ein, die in sieben Mannschaften starteten.

Die jüngeren Mädchen wurden von Hannah Eberle, Johanna und Franziska Tausch von Gerät zu Gerät begleitet. Jeder betreute eine Mannschaft. Die Jüngsten, alle Jahrgang 2013, waren besonders aufgeregt und freuten sich bei der Siegerehrung über ihren zweiten Platz im WK P1/P2 Jg. 13 und jünger. Es turnten Ima Hendrich, Elena Jundt, Lara-Sophie Kühn, Valentina Lottas, Emily Pfeil, Sophie Scheffler und Milana Schmidt. Gleich zwei Mannschaften starteten im Vierkampf P2, Jg. 2011 und jünger, und belegten Platz vier und fünf. Die von Maresa Klinger und Ramona Eberle trainierten Mädchen trauten sich schon an schwierigere Übungen und turnten im WK P3-P4, Jg. 2011 und jünger. Sie erhielten besonders viele Punkte an Sprung und Balken. Über den zweiten Platz freuten sich Mira Klinger, Luna di Giovanni, Luisa-Marie Denschlag, Hanna Rimer, Nia Brammer und Fidan Öztürk.

Gute Leistungen

Auch im Wettkampf P4-P6, Jg. 2008, traten gleich zwei Mannschaften der TSG an. Gut betreut von Tamara Sänger und Gaby Frödert begannen die Mädels ihren Wettkampf am Sprung, dann weiter zum Barren, Balken und Boden. Trotz guter Leistungen reichten die erturnten Punkte nur für die Plätze sechs und acht. Im jahrgangsoffenen Wettkampf P4-P9 waren insgesamt fünf Mannschaften gemeldet.

Die TSG Turnerinnen zeigten neben P9-Übungen an Balken, Boden und Sprung auch leichtere Übungen wie P 5 und konnten damit Punkte zum Gesamtergebnis beitragen, vor allem an den beiden Geräten Barren und Balken. Dass die Mannschaft trotz dieser leichteren Übungen auf den zweiten Platz kam, überraschte auch Trainerin Martina Sänger positiv. red

© Südhessen Morgen, Montag, 24.02.2020