Bürstadt.Am Wochenende, 5. und 6. Mai, treffen sich die besten Turnerinnen von Hessen in der Turnhalle der Erich-Kästner-Schule in Bürstadt. In sieben verschiedenen Alters- und Leistungsklassen treten insgesamt 200 Turnerinnen gegeneinander an und kämpfen um den Titel der „Hessenmeisterin 2018“. Auch sieben Bürstädter Sportlerinnen haben sich qualifiziert.

Die Ausrichtung der Hessischen Landesfinals 2018 im Geräteturnen weiblich übernehmen die beiden Bürstädter Turnvereine TSG und TV gemeinsam. Schirmherrin ist Bürgermeisterin Bärbel Schader.

Die Helfer der beiden Vereine starten bereits freitagsabends mit dem Aufbau der Geräte, sorgen für das leibliche Wohl in der Cafeteria, einen guten Ablauf der Wettkämpfe samstags und sonntags und räumen am Sonntagabend die EKS-Halle wieder leer. Insgesamt sind rund 80 Helfer aus der TSG und dem TV im Einsatz, um allen Turnerinnen einen schönen Wettkampf zu ermöglichen.