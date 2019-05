25 Chöre stimmen Lieder an

Bobstadt.„Grüß Gott meine Freunde. Wie schön, euch alle hier zu sehen, heut’ ist das Leben schön“, brachte es die Chorgemeinschaft aus MGV Cäcilia und Sängerbund-Sängerrose Lampertheim gesanglich auf den Punkt. Sie zählte zu den 25 Vereinen beim zweitägigen Freundschaftssingen des MGV Sängerlust Bürstadt. Viele Vereine kamen mit zwei oder gar drei Chören vorbei und präsentierten sich auf Einladung der Sängerlust, die auch damit ihr 125-jähriges Bestehen in der Bobstädter Sporthalle feiert.

Die Liebe zum Chorgesang brachte Bürstadts Traditionsverein mit dem Freundschaftssingen zum Ausdruck. Zwei Tage lang stand das Singen in der Gemeinschaft im Vordergrund, der Chorgesang wurde zelebriert und lebendig weitergetragen. „Musik ist die Sprache der Welt, Musik kennt keine Grenzen, Musik berührt die Menschen, und Musik liegt in der Luft“, sangen passend hierzu die Mitglieder des MGV Liederkranz Biblis am Sonntag.

Vereine vergleichen sich

Begonnen hatte es bereits am Samstagabend, als elf Chöre moderne Lieder präsentierten. Ein Chor hatte kurzfristig absagen und Inspiration des MGV Harmonie Bürstadt den Auftritt um einen Tag verschieben müssen. Trotzdem war viel geboten: Formationen aus Leutershausen, Zwingenberg, Bechtheim, Hüttenfeld, Worms und aus dem Odenwald gestalteten den mehr als vierstündigen Abend. Vor allem gemischte Chöre mit 20 bis 30 Sängern traten auf die Bühne.

Besonders begeisterte jedoch das elfköpfige Vokalensemble X-tra aus Bensheim die Besucher, was am starken Applaus zu hören war. „Viele Chöre sind noch lange geblieben, um den anderen zuzuhören“, freute sich Sängerlust-Vorsitzender Roland Gündling. Und das Publikum lauschte aufmerksam: Es war an beiden Tagen eine gespannte Atmos-phäre in der Halle zu spüren. Die Sänger und Sängerinnen hörten ihren Chorfreunden konzentriert zu, die Musik war nicht einfach nur schmückendes Beiwerk. Es war ruhig in der Halle, die Besucher achteten auf die Auftritte und störten nicht mit Geplauder. Unterhaltungen wurden im Foyer geführt – Gesang in der Halle genossen.

Das Freundschaftssingen diente ebenso zum Vergleich der Vereine, die Gruppierungen schätzten untereinander Stärken und Schwächen ab. Immer wieder wurde im Takt mitgeklatscht.

Am Sonntag standen 16 Chöre aus 13 Vereinen mit klassischem Liedgut im Fokus. Viele kamen aus der Nachbarschaft, wie die Chorgemeinschaft Liederkranz Bobstadt-Bürstadt, der MGV Liederkranz Biblis, die Sängervereinigung Hofheim, der MGV Harmonie oder der MGV 02 aus Bürstadt. Der ausrichtende Verein Sängerlust stellte dagegen keinen Chorauftritt seiner drei Formationen. „Wir benötigen unsere Mitglieder als Helfer“, erklärte Gündling. Rund 35 Ehrenamtliche waren an beiden Tagen aktiv. Sie freuten sich, dass mehrere Formationen ihres Dirigenten Peter Schnur auf der Bühne zu hören waren.

Jeder Chor hatte 20 bis 30 Minuten Zeit auf der Bühne. Das Ganze lief reibungslos und blieb zeitlich im Plan. Norbert Marsch von der Sängerlust moderierte die Veranstaltung und verteilte gemeinsam mit Gündling an alle Chöre jeweils eine riesengroße Weinflasche als Dank fürs Mitmachen.

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019