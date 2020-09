25 Jugendliche feiern Konfirmation

Bürstadt.25 Jugendliche in Bürstadt konnten jetzt doch endlich ihre Konfirmation feiern. Corona hatte bei ihnen einiges durcheinander gewirbelt: Der eigentliche Termin musste von Mai auf September verschoben werden (wir berichteten). Gefeiert wurde aus Platzgründen in der katholischen Kirche St. Peter. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl gab es einen Gottesdienst am Vormittag und einen am Nachmittag, die Pfarrerin Johanna Gotzmann und der ehemalige Dekanatsjugendreferent Jörg Lingenberg hielten. Trotz aller Einschränkungen erlebten die Konfirmanden und ihre Familien einen festlichen, wenn auch etwas anderen Gottesdienst, den der Posaunenchor und einige Sänger unter Leitung von Chorleiter Dominic Cerrito von der Empore der Kirche St. Peter musikalisch begleiteten. / to

