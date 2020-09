350 Helfer machen beim Aktionstag mit

Bürstadt.Wohin nur mit dem angebissenen Apfel? Landrat Christian Engelhardt wollte ihn nur ablegen und dann selbst beim 7. Freiwilligentag mithelfen. Am Aktionstag besuchte Engelhardt in Bürstadt die Kita Zwergenwald. Dort hatten es ihm die bunt bemalten „Glückssteine“ besonders angetan.

„Wir haben unsere Kinder, während die Kita wegen der Corona-Pandemie geschlossen war, die Pflastersteine bemalen lassen“, berichtete Kita-Leiterin Anja Kuhn. Am Samstag nahmen 25 Helfer die Verschönerung des Außengeländes in Angriff. Bereits am Vortag waren umfangreiche Vorbereitungsarbeiten über die Bühne gegangen. Denn bei der Gartengestaltung sollte auch Platz für zwei Balancierwege und ein Klettersteig geschaffen werden.

Neue Erfahrungen in einem ungewohnten Job durfte Pfarrer Peter Kern machen. Mit Hammer und Meißel bearbeitete er die etwa 16 Meter lange Wand am Kreuzweg. Dort musste der alte Putz runter. Unter der Leitung von Anja Reischert klopften und hämmerten zudem Messdiener und Eltern. „Ich kann schon langsam meinen Arm nicht mehr heben“, hörte man einen Helfer sagen. Wie gut, dass in diesem Moment die Leberkäsbrötchen angeliefert wurden. Später wird die Wand von Fachleuten wieder verputzt, und ein Rasen soll das Areal in eine Idylle verwandeln. Auch das Taufbecken soll wieder aufgestellt werden. „Wir schaffen was!“ hieß auch das Motto des TV Bürstadt. 70 Helfer wühlten, schraubten, rissen ab, bemalten neu, tauschten Teppichboden aus und schliffen Böden. Sie füllten Sand in die Weitsprunggrube. Es wurde geputzt, gemäht, und Hecken wurden zurückgeschnitten. „Wir haben einen Container voll gemach!“, stellte Vorsitzender Andreas Röß zufrieden fest.

Bei der TSG herrschte Hochbetrieb. Hallenwart Patrick Volk und seine 45 Helfer wirbelten an 16 unterschiedlichen Stationen. Pflastersteine, Streicharbeiten und die Restaurierung von Türen standen ebenso auf der Agenda wie Reinigungsarbeiten und ein komplett neues Fußballfeld in der Halle. Hoch her ging es auch bei den Radfahrern. Die Helfer räumten einen Keller auf und schufen Platz für eine Fahrradwerkstatt.

Frühlingsblumen gesetzt

Bei der Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried wurde gerodet. Eine dicke, alte Baumwurzel musste raus. Das lauschige, aber wild verwucherte Areal soll in einen idyllischen Ort verwandelt werden, um dort Trauergespräche führen zu können. Koordinatorin Gaby Weiß-Szpera hat dafür Gartenmöbel gestiftet, und es wird einen Kräutergarten geben. Zudem sollen 300 Frühlingsblüher gesetzt werden, umgeben von einer Wildblumenwiese. Somit wird auch Insekten und Vögel ein besonderes Plätzchen angeboten. Schon jetzt spendet ein alter Kirschbaum angenehmen Schatten, der dem dort beheimateten Bienenvolk gefällt.

Naturschutz steht beim Nabu im Mittelpunkt. Fünf Kinder und sieben Erwachsene waren in den Bürstädter Wald gefahren und hatten die „Heinz Eisenhauer“-Wasserstelle gereinigt, Schilf geschnitten und das Ufer neu befüllt. Eine neue Sitzgelegenheit aus Holz vervollständigte das gemeinsame Werk am Freiwilligentag.

Alle Helfer erhielten ein T-Shirt. Zudem stiftete die Stadt jeweils eine Brotbox gefüllt mit Süßigkeiten. Die Jugendlichen bekamen ein Zertifikat überreicht. Bürgermeisterin Bärbel Schader freute sich: „Für mich ist heute ein Glückstag. Endlich darf ich wieder Vereinsleben genießen.“ Tim Lux, Wirtschaftsförderer und Koordinator des Freiwilligentags in Bürstadt, war stolz auf das starke Engagement. Zukünftig wünscht er sich jedoch mehr Projekte, die der Allgemeinheit dienen und nicht nur dem eigenen Verein.

© Südhessen Morgen, Montag, 21.09.2020