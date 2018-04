Anzeige

Die aus Holzbeton gefertigten Teile sind neun Kilogramm schwer und werden – in Zusammenarbeit mit dem Forsthaus Lampertheim, dem Revierförster und zuständigen Jäger – ihren Platz im Bürstädter Wald erhalten. Sie sollen als Ersatz für Höhlen und Spalten dienen und den Fledermäusen einen ruhigen Schlafplatz sichern. „Mit diesen beiden Kästen hat sich die Anzahl auf 14 erhöht“, so Held.

Mit Ultraschallmessungen wollen die Naturschützer herausfinden, welche Arten im Bürstädter Wald ihren Lebensraum haben. „Dazu braucht man jedoch Zeit und Muße“, sagte Held. Doch er weiß, dass viele Bürger an Fledermäusen interessiert sind. So nahmen 2017 rund 60 Personen an einer nächtlichen Exkursion teil. Diese soll in diesem Jahr wiederholt werden.

