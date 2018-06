520 Ringe für Schweigkoffer

Anzeige

Bürstadt.Drei Schützen des PBC Bürstadt waren unlängst beim zweiten Fünf-Nationen-Turnier in Trier am Start. Dies war auch gleichzeitig ein internationales Arrowhead-Turnier. Der internationale Arrowhead wird von der World Archery Federation vergeben und kann nur auf speziellen Turnieren erworben werden. Bei diesen Turnieren handelt es sich immer um Feldbogenturniere die 24, 36 oder 48 Stationen im Parcours beinhalten. Auch hier gilt, dass die Arrowheads sich in der Farbe je nach erreichter Ringzahl unterscheiden. Wer einen Arrowhead sein Eigen nennen möchte, muss die jeweilige Mindestringzahl für seine Klasse schießen. Dazu kam noch, dass vom DSB mit Ausnahme von Lisa Unruh alle Mitglieder des Nationalkaders anwesend waren, die an der Rangliste teilnahmen. Somit hatte das Team die Möglichkeit, diese kennenzulernen.

Bei sonnigem, aber doch zuerst kühlem Wetter begann der zweitägige Wettkampf. Zu bestreiten galt es pro Tag 24 Scheiben, davon zwölf unbekannter Entfernung, samt dem teils steil auf- und abgehenden Weg zwischen den einzelnen Zielen. Bei diesem anspruchsvollen Parcours hatten auch erfahrene Teilnehmer ihre Schwierigkeiten mit den Bergauf- und Bergabschüssen. Doch am Ende des ersten Wettkampftages waren alle drei Bürstädter mit ihrer erbrachten Leistung zufrieden. Der zweite Tag begann bereits um 8 Uhr, da einige Teilnehmer eine weite Rückreise hatten. Die Bogenschützen starteten mit bedecktem Himmel in den Parcours mit einigen interessanten Schüssen.

Zwischendurch gab es zwar ein paar kleine Schauer, doch im Wald blieben alle halbwegs trocken. Auch am Ende des zweiten Tages waren fast alle Bürstädter Schützen vollständig mit ihrem Ergebnis zufrieden. Unter dem Strich stand für Harry Schweigkoffer in der Altersklasse Blankbogen mit 520 Ringen der fünfte Rang, für Michael Abels in der Schützenklasse Blankbogen mit 441 Ringen der neunte Rang. red