In der zweiten Partie konnten die Darmstädter sogar noch den Tabellenführer Hanau Hornets, der als dritter Teilnehmer des Turnier-Spieltages angereist war, knapp mit 14 zu 12 bezwingen. Für die Bürstadter Jugend gab es im letzten Spiel gegen Hanau nichts mehr zu holen. Die Hornissen gewannen überlegen mit 30:6.

Herren-Team dominierte das Spiel

Das Herren-Team der Redskins traf nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche erneut auf die Legionäre aus Eschwege und dominierte das Team aus Nordhessen nach Belieben. Vor allem Quarterback Georg Hübner merkte man das frisch gewonnene Selbstvertrauen aus dem Hinspiel an. Die meisten seiner Pässe waren punktgenau und fanden ihren Abnehmer in den eigenen Reihen. Gleich dreimal bediente er Jonas Schiller für Touchdowns und auch Benedikt Neumann konnte einen Catch für sechs Punkte verwerten.

Aber auch das Laufspiel der Rothäute über Pascal Egner, Christian Steffan und Lukas Brems, sorgte für Raumgewinn und half ebenso beim Punktereigen. Jeder der Akteure schrieb sich mit je einem Touchdown ein und profitierte dabei von der hervorragenden Blockarbeit der Mitspieler gegen die massige Verteidigung der Legionäre.

Dazu kam eine sehr gut eingestellte Defense, die die Gäste aus Nordhessen komplett Kontrolle hatte. Resultat war ein einziger guter Angriffsdrive der Eschweger Offensive der mit einem vergebenen Fieldgoal endete. Dafür verbuchte die Verteidigung der Rothäute ein Interception durch Philipp Herb und sogar einen Safety für zwei Punkte durch Mazlum Durmaz. Die Dominanz der Defense des TV Bürstadt sorgte so immer wieder für schnellen Ballbesitzwechsel und gute Feldposition für die eigene Angriffsreihe.

Selbst die Special-Teams waren an diesem Tag in bester Spiellaune. Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen und erwartet das junge Team aus nun den Lokalrivalen Gladiators zum nächsten Heimspiel am 16. Juni um 15 Uhr. BürstadtGernsheimred

Freitag, 01.06.2018