60 Stände laden zum Bummeln ein

Bürstadt.Seit Tagen schon geht es rund in der TSG-Halle, heute ziehen die ersten Aussteller ein und richten ihre Stände für den großen Besucheransturm ein: Am Samstag, 21. September, ab 13 Uhr, beginnt die Messe Bürstadt. Und zur großen Leistungsschau für Handel und Gewerbe soll alles perfekt vorbereitet sein.

Vor der Halle haben die Veranstalter von der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung (WuGV) drei Pagodenzelte aufgebaut. „Darunter finden unsere neue Lounge-Ecke und auch der Sandkasten für die Kinder Platz“, berichtet Vorsitzender Enrico Grein. Mit Rollrasen und großen Kübelpflanzen drumherum soll der Bereich einen ansprechenden Ruhepol inmitten des Messetrubels bieten. Immerhin 60 Dienstleister und Handwerker machen mit. Es gibt also einiges zu sehen und zu entdecken.

Plakate kündigen Programm an

Bauen und Wohnen ist ein großes Thema: Heizungsfirmen stellen sich ebenso vor wie Dachdecker und ein Malerbetrieb. Gardinen, Bodenbeläge, Möbel – angeboten wird eine breite Palette. Aber auch eine Apotheke, ein Blumenladen, ein Steinmetz und eine Salzgrotte haben ihre Stände aufgeschlagen. Vor der Halle informiert die Bürstädter Feuerwehr. Eine Fotobox mit jeder Menge Accessoires im Fundus steht für ausgefallene Porträts bereit. Außerdem gibt es ein Angebot an Speisen und Getränken, das mindestens so vielfältig ist wie die Autoausstellung auf der Straße vor der Halle.

„Wir hängen noch Plakate auf, die unsere Besucher über das Programm informieren sollen“, kündigt Grein an. So präsentieren Jugendgruppen einer Wing-Tai-Schule am Samstag ihren Sport. An beiden Messetagen, also auch am Sonntag, steht Christiane Wybranietz mit ihrer Ballonwerkstatt und vielen lustigen Ideen bereit. Nicht zu vergessen der Container voller Stofftierchen, die Glückskinder mit einem Greifarm angeln können. sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019