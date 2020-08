65 Jahre zusammen getanzt

Bürstadt.Kennengelernt haben sich Anna und Helmut Haßlöcher beim Tanzen auf der Kerwe. Da war Anna gerade mal 15 Jahre alt. Und bis zur Heirat mussten sie noch warten. Am 14. August feierten sie in Bürstadt Eiserne Hochzeit, haben 65 Jahre glücklich miteinander gelebt. „Das ist das Datum der kirchlichen Trauung. Standesamtlich haben wir am 11. August geheiratet“, verriet Anna Haßlöcher.

Sie wird in diesem Jahr 85, ihr Ehemann ist 88. Helmut ist Schuhmachermeister und hat als Gesellenstück seine Hochzeitsschuhe selbst angefertigt. „Die trage ich auch bei der kleinen Feier mit Verwandten und Freunden“, erklärte er. Seine Tochter Erika und Schwiegersohn Uwe Metzner haben dafür ihren Garten in Bobstadt zur Verfügung gestellt. „Wir werden wegen Corona die Tische weit auseinanderrücken und auch auf Umarmungen verzichten“, merkte Erika Metzner an. Daneben gibt es noch Schwester Regina und Sohn Lothar, der bereits für fünf Jahren verstarb.

Die beiden hatten ein Schuhgeschäft in der Nibelungenstraße, bei dem Anna immer mitgearbeitet hat. Ihr Spezialgebiet waren Tanzschuhe, wie könnte es auch anders sein. Die beiden haben ihr Leben lang getanzt, sämtliche Abzeichen gemacht und sogar am Hessentag am Tanzturnier teilgenommen.

Bis vor einem Jahr waren sie noch im Tanzkreis aktiv. Allerdings sind sie körperlich nicht mehr in Hochform. Anna läuft mit dem Rollator, Helmut geht mit einem Stock und nur noch kurze Strecken. Beide haben schon Krebserkrankungen hinter sich.

Ihr Haus in der Elisabethenstraße war ein Mehrgenerationenhaus. Die Eltern von beiden wohnten darin und so waren die Großeltern da, um sich um die Kinder zu kümmern, wenn Anna und Helmut im Schuhgeschäft waren. „Hier war immer ein offenes Haus. Wir konnten immer Freunde mitbringen und die Nachbarskinder waren sehr oft hier“, berichtete Tochter Regina.

Gereist sind die Jubilare ebenfalls gerne. Bis Amerika mit der Sängerlust und bis China. Sie waren auf Kreuzfahrten in der Karibik und im Mittelmeer, sind auf der Donau gefahren, waren unter anderem in Spanien, in Italien und oft in der Türkei. Darüber hinaus hatten sie einen großen Freundeskreis, Helmut ging gerne einmal im Monat mit einem Club wandern, sogar bis zur französischen Grenze.

Inzwischen haben sie fünf Enkel, zwei Urenkel und das dritte ist unterwegs. Dass sie viel Familiensinn haben, zeigen die vielen Bilder an den Wänden. Das Schuhgeschäft hatten sie bis Ende der 1990er Jahre in der Elisabethenstraße geführt und dann an ihre Nichte Elfriede Bauer weitergegeben, die es als „Schuhschachtel“ geleitet hat. „Wir Töchter haben die ‚Familientradition‘ übernommen und ebenfalls jung unsere Ehepartner kennengelernt“, lachte Erika.

Alle freuen sich darüber, dass ihre Eltern so fit sind und auch die Pandemie bisher gut überstanden haben. Wenn jetzt auch etwas der Kontakt zu den Bürstädtern fehlt, weil Anna nicht mehr so häufig raus geht wie bisher. Aber wenn Vater Helmut anruft und Hilfe braucht, sind alle Kinder samt Ehepartner zur Stelle.

