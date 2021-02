70-Jähriger stirbt nach Kollision mit Regionalexpress

Bürstadt.Zu einem tragischen Unglück an den Bahngleisen ist es am Mittwochmittag an der Unterführung zur B 44 in Bürstadt gekommen: „Ein 70 Jahre alter Mann aus Bürstadt wollte eine Abkürzung über die Gleise nehmen und wurde von einem durchfahrenden Regionalexpress erfasst und tödlich verletzt“, sagt Ralf Ströher von der Bundespolizei in Frankfurt. Die Kollision mit dem Zug sei so schwerwiegend gewesen, dass der Mann noch am Unfallort verstorben sei. Seine Frau, die ihn begleitet hatte, blieb laut Ströher unverletzt. Sie sei nach Hause gebracht und seelsorgerisch betreut worden.

Der Lokführer habe von dem Unfall gar nichts mitbekommen. Die Bahnstrecke zwischen Bürstadt und Hofheim (Ried) war von 12.30 bis 14.50 Uhr gesperrt. In der Zeit sind laut Ströher drei Züge ausgefallen, ein Zug ist umgeleitet worden. Der betroffene Regionalexpress stehe nun in Worms und werde näher untersucht. Die abschließenden Ermittlungen hat die Bundespolizei in Frankfurt übernommen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.02.2021