70 Jahre die Treue gehalten

Bürstadt.Was genau feiern wir an Weihnachten? Auf diese Fragen gab die Singgemeinschaft Liederkranz ihre ganz eigene Antwort. Mit Lied- und Textbeiträgen stimmten die Bürstädter und Bobstädter sich gemeinsam auf das Christfest ein – und erinnerten an Nächstenliebe und Traditionen fernab der Weihnachtshektik. Außerdem zeichneten die Sänger im Vereinslokal bei den Garten- und Naturfreunden in Bürstadt ihre langjährigen Mitglieder aus.

Der Trubel der Außenwelt war im großen Saal nach der Begrüßung durch die Vorsitzenden Christa Wasem und Karl-Heinz Haus schnell vergessen. Christa Wasem nahm die Feier zum Anlass, ihre Mitglieder zum Nachdenken zu bewegen. „Denken wir doch mal an all jene, denen es nicht so gut geht. Das erscheint mir gerade am Fest der Besinnlichkeit angebracht“, betonte sie.„Not und Elend hat es immer schon gegeben. Doch gerade jetzt sollten wir uns das wieder bewusst machen. Darin eröffnet sich für mich ein tieferer Sinn im Weihnachtsfest“, so Wasem.

Das Innehalten gelang mit einem guten Essen, schöner Musik und Lyrik. Bettina Röder wünschte sich in einem Gedicht das Ende des „sinnlosen Beschenkens“.„Vielleicht kehrt dann auch bei uns wieder der alte Weihnachtsmann ein“, hoffte sie.

Doch Trübsal herrschte deshalb keine bei der Feier. Dafür sorgten viele fröhliche Lieder und Texte. Stefanie Ehrbächer trug zur allgemeinen Erheiterung lustige Weihnachtsgeschichten vor. Doris Keinz las die „wahre Geschichte“ zu Jesu Geburt auf „Bäschdädderisch“ vor. Dazu sangen einzelne Mitglieder wie Wolfram Gau „Fröhliche Weihnacht überall“ oder „Leise erklingen Glocken der Liebe“. Auch der Männerchor gab unter der Leitung von Herbert Ritzert mehrere Stücke zum Besten.

Zwischen den Beiträgen dankte der Verein seinen treuen Mitgliedern. Besonders sticht dabei der 87-jährige Leonhard Koch heraus. Seit 70 Jahren ist er beim Liederkranz Bürstadt, hat bis vor knapp zwei Jahren noch aktiv gesungen. „Ich bin damals mit vielen Freunden eingetreten“, erzählte er. So lange wie ihn hat es aber keinen beim Gesangverein gehalten. Schon ein halbes Jahrhundert ist Michael Gerloff dabei. Als einzige noch aktive Sängerin wurde Luise Bartsch ausgezeichnet. Die stellvertretende Vorsitzende singt seit 25 Jahren – und erhielt ein Sonderlob. „Sie hat vielleicht fünf Mal gefehlt“, berichtete Christa Wasem. Zum Abschluss der Feier sangen alle Mitglieder gemeinsam „Oh du fröhliche“ und „Süßer die Glocken“.

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.12.2019