Anzeige

Riedrode.Mehrere Kladden mit ausgefüllten Spendenlisten und zudem 750 Euro – versteckt in einer Kopfstütze – haben zivile Verkehrsfahnder bei einer Kontrolle auf der B 47 bei Riedrode am Donnerstagabend in einem Auto entdeckt. Als die Beamten den 23-jährigen Autofahrer mit drei Insassen im Pkw überprüften, stellte sich heraus, dass die vier Männer in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Spendenbetrugs aufgefallen sind. Die Polizisten stellten die Beweismittel und das Geld sicher und nahmen das Quartett vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Fahnder erstatteten Strafanzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen dauern an. pol