76 Stände beim Frühjahrsmarkt

Bürstadt.Wirtschafts- und Gewerbevereinigung (WuGV) und Stadt freuen sich: Beim Bürstädter Frühjahrsmarkt, der am Samstag, 13. April, und am Sonntag, 14. April, stattfindet, wird es 76 Stände geben. „Wir haben ein buntes Angebot vom Historischen Rathaus bis zum Marktplatz“, berichtet Wirtschaftsförderer Tim Lux von der letzten Ausstellerversammlung.

Eine weitere Sitzung ist vor dem Festwochenende nicht mehr geplant. Mit den 76 Anbietern sei die Kapazitätsgrenze erreicht, so Lux. Im Jahr zuvor waren 59 Teilnehmer dabei. Und das war auch schon ein neuer Rekord. Die Stände haben am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auch Enrico Grein, der Vorsitzende der WuGV, ist froh über den großen Zuspruch.

Was an den einzelnen Ständen passiert, hat jeder Teilnehmer selbst in der Hand. „Der WuGV wird auf dem Platz vor der Salzgrotte Nasch-Mich-Töpfchen an die Besucher verteilen“, erklärt Grein. Die Kräuter bezieht der Veranstalter von der Bürstädter Gärtnerei Haller.

Doch nicht nur auf den Straßen in der Innenstadt ist jede Menge los. Auch auf der Showbühne, die im überdachten Bereich auf dem Marktplatz steht, wird einiges geboten. „Wir haben in diesem Jahr erstmals auch den HCV dabei“, freut sich Lux über das Engagement der Bürstädter Vereine, die den Frühjahrsmarkt tatkräftig unterstützen.

Tanzgruppen präsentieren sich

So gibt es am Samstag ein buntes Programm, das die Tanzgruppen von SKK, TV und HCV gestalten. Auch die Cheerleader des TV und der Kinderchor der Harmonie sind präsent. „So schaffen wir es, die Besucher bis zur großen Schlagerparty am Abend zu unterhalten“, ergänzt der Wirtschaftsförderer. Um 20 Uhr wird dann Rico Bravo den Besuchern mit seiner Show so richtig einheizen und sie zum Tanzen und Mitsingen bei vielen gängigen Schlagern einladen. „Das war auch im vergangenen Jahr ein Höhepunkt“, so Lux.

Auch am Sonntag kann sich das Bühnenprogramm sehen lassen. Zunächst spielt die KKM-Jugend, ehe Marcello, der Clown, die Kinder unterhält. Tobias Molitor ist in der Nibelungenstraße unterwegs. Auf der Showbühne präsentieren sich außerdem der Dancepoint Limburg und Sportler von Wing Tai Bürstadt/Lampertheim. Und zum Ausklang spielt ab 17 Uhr der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr aus Bürstadt und Hofheim auf.

Tim Lux und Enrico Grein sind sich einig: Jetzt kann ihnen nur noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Beide freuen sich auf einen vielfältigen Frühjahrsmarkt. „Das ist auch eine gute Werbung für die Stadt“, weiß der Wirtschaftsförderer.

Zusammenlegung diskutiert

Noch im Sommer 2018 war nicht klar gewesen, ob es in diesem Jahr überhaupt einen Frühjahrsmarkt gibt. Denn die Bürgermeisterin hatte den hohen Einsatz der Verwaltung für die Veranstaltung kritisiert. Kurzzeitig stand sogar im Raum, ob Frühjahrsmarkt und Stadtfest zu einer Veranstaltung zusammengelegt werden sollen.

Außerdem plant die Stadt, einen Verein zu gründen, unter dessen Dach die großen Feste der Stadt Bürstadt vorbereitet und koordiniert werden sollen. Davon erhofft sich die Verwaltungschefin vor allem, dass auch Sponsoren gewonnen und Spenden entgegen genommen werden können. Diese Möglichkeiten habe die Stadt selbst nur in sehr begrenztem Umfang. Die Zusammenlegung der Feste ist inzwischen vom Tisch, an einem Konzept für einen Trägerverein wird dagegen nach wie vor gefeilt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019