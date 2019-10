90 Aussteller zeigen ihre Werke

Bürstadt.Bei der 22. Kunstausstellung des Künstlervereins Bürstadt (KVB) bereicherten 90 Kreative mit ihren Unikaten das 25. Jubiläumsjahr. Neben vielen jungen und erstmals vertretenen Künstlern, überraschten die Maler, Bildhauer und Fotografen, die bereits Stammgäste sind, mit ihren Weiterentwicklungen in Technik und Farbgebung. Gemälde in Öl, Acryl, Aquarell oder in Mischtechnik gemalt, eiferten mit Skulpturen aus Holz, Metall, Beton, Gips oder Ton um die Gunst der Betrachter.

Gegenständliche Motive wechselten ab mit vor Farbe sprühenden abstrakten Kunstwerken. Märchenhaftes und Verschmitztes bekamen dabei ebenso Raum, sich zu entfalten, wie Porträts, Landschaften, Tiere und Fantasiegebilde auf die Besucher mit ihrem eigenen künstlerischem Esprit wirken konnten.

Schon bei der gut besuchten Vernissage am Freitagabend, die von der KVB-Vorsitzenden Ingeborg Gärtner-Grein eröffnet wurde, staunten Bürgermeisterin Bärbel Schader, Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz und viele Kunstinteressierte auch über digital bearbeitete Medien oder ließen sich von Werken aus Acrylglas bezaubern. So hatte Jürgen Glassteller Würfel aus Acrylglas bearbeitet und damit einen bezaubernden Kaleidoskopeffekt erreicht. Mit Nadel und Faden „zeichnete“ Birgit Birlenberg. Marianne Mano und der junge Künstler Armin Eltze setzten als Blickfang Blattgold ein.

Die Bobstädter Künstlerin Karin Maurer hatte eine Reproduktion ihres Aquarellbildes „Zitrone in antiker Schale“ mit Firnis weicher und preislich erschwinglicher werden lassen. Von Erlebnissen und Reisen erzählten die Fotografien von Sylvia Markgraf. Seine Eindrücke von Studienreisen in die Bretagne, nach Korsika oder zu den Balearen hatte Roland Falkenhagen im Stile alter Meister eingefangen. Leicht wie ein Frühlingswind betörten dagegen die märchenhaften Bilder von Brigitte Schäfer die Sinne. Dem Thema Märchen hatte sich auch die Hofheimer Künstlerin Anette Jansen mit „Cinderellas Birkenstock“ angenommen. Aus Holzabfall angefertigt, glaubte man, dass mit diesem Exemplar eine ganze Nacht durchgetanzt worden waren.

Seine ganze Verehrung für die US-Schauspielerin Marilyn Monroe hatte Lothar Bergmann in seine Triptychen hineingelegt. Ganz anders dagegen die Collagen von Maria Dzwonkowski oder das „Plastikmeer“ von Christoph Heiser, der die Umweltverschmutzung zum Thema wählte. Aber auch beeindruckende Makrofotografien und die scheinbar schweren Metallarbeiten entpuppten sich bei einem Blick auf das „Karussell des Lebens“ von Matthias Junker als luftig und leicht.

Dazu gehörten auch die Radierungen von Wolfgang Vester. Augenzwinkernd hatte er sich Carl Spitzwegs Bildnis vom „armen Poeten“ zum Vorbild genommen und ihn in einen „armen Pälzer“ verwandelt. Auf seinen Weinbergschnecken wuchs ein Wingert. Den Schalk im Nacken hat offensichtlich auch Manfred Minten. Seine Skulpturen aus den alten Holzbalken des „Schweden Hauses“ in Sprendlingen gefertigt, zauberten ebenso ein Lächeln in die Gesichter wie die Bildnisse von Martin Rausch, die fröhliche Kinder und ihre Drachen am Himmel schaukelnd eingefangen hatten. Einen besonderen Effekt erzielte Karin Maurer, die ihre eleganten Damen in Schwarz und Weiß hielt. Für diese konnten die Besucher den Publikumspreis ebenso vergeben, wie alle Künstler in dieser Kategorie eines ihrer Werke zur Beurteilung frei gegeben hatten. Einfacher sollten es auch die fünf Juroren haben. Denn im neuen Bewertungssystem konnten die Künstler selbst bestimmen, mit welchem ihrer Werke sie ins Rennen um die Preisgelder gehen wollten.

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019