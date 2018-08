Ärgernisse und Wünsche zur Sprache gebracht

Anzeige

Bürstadt.Die Behindertentoilette auf dem Marktplatz in Bürstadt ist weiterhin ein Aufregerthema bei den Bürgern und beim örtlichen Seniorenbeirat. Dieser veranstaltete eine öffentliche Sprechstunde auf dem Marktplatz und wurde von aufmerksamen Bürgern darauf hingewiesen, dass der Zugangsweg zur Toilette für Rollator und Rollstuhl zu eng sei. Eine Baustelle verengt hier den Weg. Weiterhin sei die Toilette nicht wirklich sauber.

„Viele Belange, die uns die Bürger heute mitgeteilt haben, haben nicht direkt etwas mit der Seniorenarbeit zu tun, sondern mit dem allgemeinen Leben in Bürstadt“, so Ortrud Görtz, Vorsitzende des Seniorenbeirates. Doch auch hierfür habe man ein offenes Ohr, seien es doch oftmals ältere Menschen, die ihre Beschwerden mitteilten. Dazu gehöre die Behindertentoilette auf dem Marktplatz, die schon öfters Thema im Seniorenbeirat und bei Gesprächen mit der Stadt gewesen sei. Mal sei sie längere Zeit nicht benutzbar gewesen, momentan sei sie in Betrieb. 20 Cent müssten in die Bezahlvorrichtung neben der Tür geworfen werden, dann öffne sich die Tür. Aber einladend sei der Toilettenbereich nicht.

„Außerdem wissen, oder noch schlimmer, erkennen Bürger das graue Häuschen gar nicht als Behindertentoilette“, sagte Görtz. Der Eingang liege um die Ecke, es gebe keine Hinweisschilder. Es entstehe der Eindruck, man wolle gar nicht, dass diese Toilette überhaupt genutzt wird.