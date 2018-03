Anzeige

Bürstadt.Kürzlich trafen sich 18 Jugendliche, darunter waren Firmlinge, Konfirmanden und Mitglieder der Jungen Gemeinde, mit Gemeindereferentin Iris Held und Pfarrerin Johanna Kluge am Bürstädter Bahnhof, um eine ökumenische Fahrt zum Ostergarten nach Mannheim zu machen. Nach einer abenteuerlichen Fahrt mit einer großen Verspätung des Zuges kam die Gruppe endlich an der katholischen Jugendkirche „SAMUEL“ an und wurde vom Jugendpfarrer begrüßt. Bei einer Reise in die Zeit Jesu hörten und erlebten die Teilnehmer, wie die letzten Tage Jesu waren, bevor er starb. Durch Tücher waren im Kirchraum mehrere Räume abgehängt. Die Jugendlichen setzten sich gemeinsam an eine große Tafel, durften Speisen des Passahmahls probieren, hörten, wie Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, und standen unter dem Kreuz an Golgatha. Am Ende ging es durch einen dunklen Gang, der den Tod symbolisiert und in einem wunderschönen Paradiesgarten mit einem Wasserfall und vielen Blumen endet. Die Jugendlichen fühlten sich so wohl, dass sie nur ungern das Paradies wieder verlassen wollten. Es war ein schöner Nachmittag. red