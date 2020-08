A-Jugend zeigt gute Leistungen in den ersten Testspielen

Biblis.Die neu formierte A-Jugend des JFV BiNoWa trat gegen die zweite Seniorenmannschaft der SG NoWa in Wattenheim an. Da jedoch einige Spieler der A-Jugend verhindert waren, trat das Team mit einer gemischten Mannschaft aus A- und B-Jugend-Spielern an. Da erst zwei Trainingseinheiten absolviert wurden und seit März Corona-bedingt nicht mehr gespielt werden konnte, waren alle anwesenden Spieler froh, wieder auf dem Feld stehen zu können. In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine recht ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Simon Schestag gelang in der 25. Spielminute das Tor des Tages mit einem Distanzschuss.

In der zweiten Halbzeit ließen dann bei beiden Mannschaften die Kräfte nach und das Spielniveau litt darunter deutlich. In dieser Phase zeigte sich, dass die SG NoWa gut vorbereitet war und ein Ausgleich möglich gewesen wäre. Aber eine gute Torwartleistung von Constantin Morweiser verhinderte dies. So siegte der JFV BiNoW im ersten Testspiel 0:1.

Es spielten: Constantin Morweiser, Eron Alija, Even Bänder, Bathuan Bestephe, Simon Lösch, Matteo Frei, Ilias Khyi, Nicolas Kilian, Edgar Schwarze, Simon Schestag, Lucas Schestag, Elion Ramaj, Elias Rothermel, Finn Mehner , Jakob Preuß, Niklas Werner und Fadil Akdemir.

Im zweiten Testspiel trat die A-Jugend gegen den in der Gruppenliga Darmstadt spielenden TV Lampertheim an. Über die gesamte Spielzeit entwickelte sich eine recht ausgeglichene Partie. Mitte der zweiten Halbzeit brachte Elion Ramaj nach einer Ecke seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Danach versäumte es die Mannschaft, das zweite Tor nachzulegen. Schließlich erzielte der TV nach einem Freistoß noch den verdienten Ausgleich.

Es spielten: Constantin Morweiser, Eron Alija, Even Bänder, Bathuan Bestephe, Simon Lösch, Matteo Frei, Ilias Khyi, Nicolas Kilian,Luk Menher, Simon Schestag, Lucas Schestag, Elion Ramaj, Elias Rothermel, Finn Mehner, Jakob Preuß, Colin Mitsch, Edgar Schwarze, Lucas Bähr und Daniel Grunder. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.08.2020