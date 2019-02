„Aache zu un dorsch!“ heiß begehrt

Bürstadt.In fünf Minuten waren die Karten weg: So schnell war die erste Samstagsvorstellung der Bürstädter Sainäwwel ausverkauft. Das berichteten freudestrahlend Vorsitzende Gabi Schäfer-Bauer und Schauspieler Thomas Hayer. Der Vorverkauf startete um 8 Uhr, und bis 11 Uhr waren fast alle Karten verkauft. Premiere von „„Aache zu un dorsch!“ ist am Freitag, 5. April.

Dieses Mal fand der Ticketverkauf in St. Michael und nicht wie sonst im Gemeindezentrum St. Peter statt, das zum gewünschten Termin schon besetzt war. „Da mussten wir halt ausweichen. Und da die Restkarten ohnehin an die Bücherei St. Michael gehen, war das sehr praktisch“, betonte Schäfer-Bauer. Und auch sonst bot die „neue Vorverkaufsstelle“ etliche Vorteile. Zum Beispiel einen größeren Vorraum, in dem sich Nachteulen ab 6 Uhr aufwärmen konnten.

Dann nämlich kamen Gisela und Karl-Hans Reischert, um aufzuschließen, Kaffee zu kochen und alles vorzubereiten. „Wir sind Frühaufsteher und übernehmen das gerne. Das macht uns nichts aus“, erzählte Gisela Reischert. Bis zu diesem Zeitpunkt standen rund 30 Leute an. „Ich kenne einige, die übernachten mit Schlafsack im Auto“, berichtete die Vorsitzende lachend. Inzwischen verraten die treuen Fans schon gar nicht mehr, ab wie viel Uhr sie anstehen, damit andere im nächsten Jahr nicht noch früher kommen.

Praktisch war, dass es eine Rampe für Rollstuhlfahrer und Rollatoren gab. Nur der Weg zur Küche war etwas weiter. Für den Vorverkauf hatten die Sainäwwel das kleine Zimmer bekommen – zwischen dem großen Gemeindesaal und der Bibliothek. „Wir könnten das nächste Mal den großen Saal nehmen, da wäre mehr Platz. Heute war es ein bisschen eng, aber gemütlich“, meinte die Vorsitzende.

Gabi Schäfer-Bauer hatte in der Nacht zuvor nur wenig Stunden geschlafen, weil sie so nervös war. „Ein bisschen Aufregung gehört dazu“, meinte Schauspieler Karl-Hans Reischert. Und das nicht nur bei den Aufführungen, sondern auch bei Aktionen wie dem Vorverkauf – wenn die gesamte Sainäwwel-Familie in die schwarz-gelben Klamotten steigt und damit die Zusammengehörigkeit demonstriert. cid

