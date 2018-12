Ab heute Briefwahl möglich

Bürstadt.Ab heute können Bürstädter per Briefwahl ihren Wunschkandidaten bei der Bürgermeisterwahl bestimmen. Seit dieser Woche verteilt die Post die Wahlbenachrichtigungen, teilt Gabriele Werner von der Verwaltung mit. Spätestens bis Samstag, 5. Januar, sollten diese für alle wahl- und stimmberechtigen Bürger im Briefkasten liegen. Die Direktwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der Stadt Bürstadt steht am Sonntag, 27. Januar, an.

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ist ein entsprechendes Antragsformular für die Briefwahl abgedruckt. Anträge können aber auch ohne diesen Vordruck per E-Mail, Fax oder Brief sowie mündlich gestellt werden. Auf der Internetseite buerstadt.de gibt es wieder ein elektronisches Antragsformular, so dass die Briefwahlunterlagen digital beantragt werden können.

Das Wahlamt benötigt zur genauen Identifizierung den Vor- und Familiennamen, das Geburtsdatum und die Anschrift des Wahlberechtigten. Telefonisch kann der Antrag nicht gestellt werden. Wer mit dem Personalausweis ins Rathaus kommt, kann direkt vor Ort abstimmen. Zur Wahl stehen Amtsinhaberin Bärbel Schader (CDU), Steffen Lüderwald, der von SPD und Grünen unterstützt wird, sowie die unabhängige Kandidatin Anne Stertz-Hofmeister.

Bürgerbüro geöffnet

Wer die Briefwahlunterlagen für eine andere Person wie den Partner oder die Eltern mitnehmen möchte, benötigt eine schriftliche Vollmacht der betreffenden Person. Um Missbrauch auszuschließen, dürfen nicht mehr als vier Vollmachten vorgelegt werden.

Nach den Weihnachtsfeiertagen ist das Bürgerbüro nur eingeschränkt geöffnet: Am Donnerstag und Freitag, 27. und am 28. Dezember, können die Briefwahlunterlagen lediglich von 9 bis 12 Uhr beantragt werden. Ab Mittwoch, 2. Januar, ist die Antragstellung wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten des Bürgerbüros möglich: Montags und donnerstags, von 8 bis 18 Uhr, sowie dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr. cos

