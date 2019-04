Abendliches Konzert in der Natur

Bürstadt.Die warmen Temperaturen der vergangenen Tage lassen es grünen und blühen in Gärten, Wald und Feld. Auch die Vögel, die zum Überwintern in wärmere Gefilde gezogen waren, sind inzwischen wieder bei uns eingetroffen und singen kräftig. Deshalb lädt der Naturschutzbund (NABU) Bürstadt zu einer etwa zweistündigen Vogelstimmen-Exkursion mit dem Fahrrad ein. Am Samstag, 27. April, startet die Tour um 18 Uhr am Gelände des NABU Bürstadt.

Das NABU-Gelände befindet sich gegenüber der Naturoase Lachgärten, nahe des Tennisclubs Bürstadt 1949 und der Gaststätte „Zum Olymp“. Von dort aus wird in gemütlichem Tempo zum Gebiet „In den Erlen“ geradelt, das sich westlich des Boxheimerhofes befindet. Der Vogelkundler und NABU-Aktive Dr. Peter Petermann wird dabei die Vogelstimmen erläutern, die zu hören sind. Neben Nachtigall und Star können die Teilnehmer an der Exkursion unter anderem auf die Stimmen und gegebenenfalls Sichtungen von Pirol, Zilpzalp und Turteltaube hoffen. Vor Ort wird Revierförster Armin Stoll außerdem einige Exemplare der Flatterulme pflanzen, die „Baum des Jahres 2019“ ist. Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenfrei, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer ein Fernglas besitzt, möge es bitte mitbringen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019