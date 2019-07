Abfahrt nach Süden gesperrt

Bürstadt.Der Ausbau der B 47 bei Bürstadt sorgt für neue Behinderungen: Ab Montag, 29. Juli, bleibt die Abfahrt Bürstadt-Mitte in Richtung Bensheim komplett gesperrt. Autofahrer, die aus Worms kommen, können damit nicht nach Süden auf die B 44 wechseln wollen, wie der Landesbetrieb Hessen Mobil mitteilt. Als Ausweichstrecke wird empfohlen, schon in Rosengarten auf die L 3110 abzubiegen. In Lampertheim könnten sie dann wieder auf die B 44 auffahren. Die Sperrung werde etwa bis Mitte August dauern, teilt Hessen Mobil mit.

Wer von der B 47 über die Lampertheimer Straße in die Innenstadt fahren will, muss ebenfalls über Umwege rollen. Die Umleitungsschilder führen den Verkehr weiter entlang der B 47. Bei der Anschlussstelle Lorsch-West besteht dann die Möglichkeit, auf die Fahrbahn in Richtung Worms zu wechseln und zurück nach Bürstadt zu fahren.

Der vierspurige Ausbau der B 47 ist gerade in vollem Gange. Zurzeit entsteht über 5,2 Kilometer eine zweite Fahrbahn südlich der bestehenden Strecke. Bis zum Ortseingang Rosengarten reichen die vorbereitenden Arbeiten für die neue Straße. Entlang des Walls neben der Bürstädter Umgehung schütten die Bagger Erde auf, eine Fahrbahnseite ist deshalb gesperrt. Ein zweites Brückenbauwerk wird errichtet, nach und nach entstehen Stützpfeiler und -wände. Noch im Sommer sollen die Brückenteile eingebaut werden. Der Verkehr darf – geht alles nach Plan – ab Sommer 2020 über die neue Fahrbahn rollen. Der nächste Abschnitt, der sich in Richtung Bensheim anschließt, ist ebenfalls in Planung. Bis Ende 2021 soll der neue Planungsbeschluss vorliegen, teilt Hessen Mobil mit. sbo/red

