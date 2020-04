Abholservice für Altkleider

Bürstadt.Derzeit ist die Frühjahrs-Altkleidersammlung des DRK in Bürstadt und Hofheim ausgesetzt. „Es gibt erst wieder die Herbstsammlung“, sagt Siegfried Schack, zweiter Vorsitzender des Ortsvereins. Die Order kam vom Landesverband, um die Helfer zu schützen, die doch auf einem sehr engen Raum bei der Sammlung agieren müssen.

Normalerweise wären circa zwölf bis 15 Helfer bei der Aktion im Einsatz gewesen. Stattdessen bietet das DRK nun einen speziellen Service an. Wer größere Mengen abzugeben hat, kann sich für eine Abholung anmelden. Es sollten aber schon vier bis fünf Säcke sein. Einfach zum vereinbarten Zeitpunkt die Säcke an die Straße stellen, dann komme ein Helfer von DRK vorbei und hole sie ab. „Dafür ist es für uns nicht nötig, irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen“, erläutert Schack. Im Keller des DRK-Stützpunkts in der Römerstraße wird ein Raum für die Zwischenlagerung genutzt, der sonst für die Ausbildung dient. Er ist rund 30 Quadratmeter groß, dort passt einiges hinein.

„Die Firmen, die die Säcke sonst holen, fahren derzeit auch nicht. Deshalb müssen wir die Sachen so lange aufheben, bis die Abholung wieder funktioniert“, so der zweite Vorsitzende. Vorsortiert werden die Kleidungsstücke in Bürstadt nicht, denn dazu fehlen die Möglichkeiten. Bisher war Schack bei mehreren Adressen zum Abholen, und es gibt noch weitere Voranmeldungen. „Wir fahren auch Hofheim an“, versicherte der zweite Vorsitzende. Die Einnahmen allerdings gehen dem Ortsverein jetzt fast gänzlich verloren. Er bekommt eine Zuweisung vom Kreisverband für jede gesammelte Tonne. Im Schnitt sind es rund sieben Tonnen.

Früher waren es sogar um die 15 Tonnen, aber seitdem überall die Kleidercontainer stehen, werfen die Leute das ganze Jahr über alte oder abgetragene Klamotten ein. „Ärgerlich ist dabei nur, dass viele dafür die Kleidersäcke vom DRK verwenden. Die kosten uns Geld, wir müssen die Säcke bezahlen, bevor wir sie ausgeben“, erklärt Schack. Wer seine gepackten Säcke selbst abgeben will, kann das ebenfalls tun. Dazu sollen sie im Stützpunkt in der Römerstraße (rechts neben der Feuerwehr) unter dem Vordach bei den Abfalltonnen abgelegt werden. Sie werden mindestens einmal am Tag von den Helfern in den Keller gebracht.

Weil derzeit auch sämtliche Veranstaltungen ausfallen, leistet das DRK auch keine Sanitätsdienste, dementsprechend fehlen Einnahmen. Der Ortsverein finanziert sich unter anderem durch die Fördermitglieder, die jedoch immer älter werden und versterben. „So eine Mitgliedschaft kostet drei Euro im Monat, hilft uns aber sehr weiter“, betont Schack.

Blutspende am 12. Mai geplant

Noch steht der Blutspendetermin am Dienstag, 12. Mai, und er soll voraussichtlich stattfinden. Schack weiß, dass das anders abläuft als normalerweise. Der Imbiss könne nicht mehr vor Ort in der Mensa der Erich Kästner-Schule eingenommen werden. „Wir würden es dann so planen, dass es zwei Brötchen zum Mitnehmen gibt. Das wäre durchaus machbar. Vorher wird es aber noch eine Vorstandsbesprechung geben“, erklärt der zweite Vorsitzende.

Derzeit gibt es im Kreis Bergstraße keinen Corona-Drive-in wie beispielsweise in Worms oder Osthofen. „Soweit ich weiß, ist erstmal nichts in Planung. Aber wenn das kommen sollte, denke ich, dass wir vom DRK als Helfer für die Abstriche mit dabei wären“, vermutet Schack.

