Absagen reißen große Löcher in Vereinskassen

Bürstadt/Biblis. Wegen der Corona-Pandemie fallen immer mehr eigentlich fest eingeplante Veranstaltungen und Vereinsfeste aus. Für viele Vereine in der Region bedeutet diese Streichliste ein dickes Minus in der Kasse.

„Die Beteiligung am Gurkenfest und die daraus erzielten Einnahmen sind eine unserer Haupteinnahmequellen“, bedauert der Vorsitzende des Bibliser Reit- und Fahrvereins, Martin Peters. Auch wenn die Planungen für das Spring- und Dressurturnier sowie das Westernturnier im August weiterlaufen, schwinden die Hoffnungen, die Kreismeisterschaften und die Qualifikation zum Jugendchampionat durchführen zu können. Ähnlich sieht es Sascha Jäger vom Bibliser Jägerhof: „So wie es aussieht, sagen wir die Deutschen Meisterschaften der Zweispänner im August ab.“ Der Wettbewerb der besten Kutschenfahrer zieht viele Zuschauer an, der geforderte Abstand sei da kaum einzuhalten.

Der Riedroder Kerweopa Bernd Deckenbach und seine FSG- Fußballer sind ebenfalls skeptisch. „Es müsste schon ein kleines Wunder passieren, wenn wir die Kerwe am dritten Juliwochenende durchführen könnten.“ Neben dem Vatertagsfest an Himmelfahrt ist die Beteiligung an der Kerwe die wichtigste Einnahmequelle für den Verein.

Held vermisst Chorkinder

„Wir haben alles auf null gefahren“, ist vom Riedroder Wehrführer Sascha Brutscher zu hören. Neben dem Übungsbetrieb für alle Abteilungen wurden auch die Planungen für den Tag der offenen Tür am 31. Mai auf Eis gelegt. „Wir konzentrieren uns online auf die Weiterbildung“, berichtet er.

Der Feuerwehrverein Bobstadt hat seinen Tag der offenen Tür am 3. Mai bereits gestrichen. „Das ist immer ein so schönes Fest, besonders für die Kinder“, bedauert Vorsitzende Susanne Merl. Zwar bleiben die einzelnen Abteilungen in Kontakt und setzen dazu alle verfügbaren technischen Mittel ein. Dennoch trifft es den Nachwuchs besonders. Denn neben den wöchentlichen Treffen wurde das Zeltlager der Kreisjugendwehr abgesagt.

Auch viele Musiker stehen vor großen Herausforderungen. Bei Patrick Embach sind alle öffentlichen Auftritte abgesagt. Er ist sowohl an der Erich Kästner-Schule als auch für die Musikschule Bensheim - meist online - tätig. „Mir fehlen die Sozialkontakte“, sagt er. So geht es auch Michael Held vom Bürstädter MGV Harmonie. Ihm fehlen nicht nur die Singstunden, auch den Kontakt zu „seinem“ Kinderchor vermisst er sehr. „Wir fühlen uns ein bisschen wie Schlittenhunde, die nicht mehr ziehen dürfen“, gesteht er ein. Das Waldgartenfest des Vereins ist bereits abgesagt, jetzt bangt Held um das für Oktober geplante Konzert im Bürgerhaus. Auch wenn der Verein finanziell noch „gut da steht“ und die nächste Altpapiersammlung als Einnahmequelle fest geplant ist, wünscht er sich einen „Rettungsschirm für Vereine“.

Sorgen macht sich auch Sängerlust-Vorsitzender Roland Gündling. Nicht nur um das musikalische Niveau seiner Chöre, die ihre Singstunden mit Dirigent Peter Schnur lieber heute als morgen nachholen wollen. Wenn aber Großveranstaltungen wie das Zeltfest und damit viele Einnahmen wegfallen, würde das ein Loch in die Vereinskasse reißen.

Jubiläumsfeier verschoben

Für Andreas Röß, Vorsitzender des TV Bürstadt, hat die Gesundheit von Trainern und Sportlern jedenfalls höchste Priorität. „So etwas hatten wir noch nie“, stellt er fest. Deshalb gilt für ihn und seine Vereinsmitglieder: „Ruhe bewahren und sich an die Regeln halten.“

Hart trifft es den Pfeil- und Bogenclub, der in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag im neuen Vereinsheim feiern wollte. „Kein Impfstoff - keine Entwarnung“, bringt es Vorsitzender Steffen Brinkmann auf den Punkt. Zwar sind die Planungen für das Jubiläumsfest schon fast abgeschlossen, trotzdem soll die große Feier aufs nächste Jahr verschoben, dann aber mindestens genauso festlich nachgeholt werden.

Ein bisschen Hoffnung haben die Golfer in Wattenheim. Nachdem in Rheinland-Pfalz seit dieser Woche das Bespielen der Plätze unter Auflagen wieder gestattet ist, wünschen sich die über 1000 Mitglieder einen ähnlichen Beschluss der Hessischen Landesregierung. Genug Platz und Abstand zum Mitspieler wären schließlich vorhanden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.04.2020