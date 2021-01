Abschied von der Salzgrotte

Bürgermeisterin Bärbel Schader (l.) bei der Wiedereröffnung mit Martina Frühbis vor dreieinhalb Jahren. © Fellbaum

Bürstadt.Im Sommer 2017 hat Martina Frühbis die Salzgrotte am Bürstädter Marktplatz übernommen, doch nun zeichnet sich das Ende ab. Frühbis will den Betrieb der Salzgrotte spätestens Ende März abgeben, kündigt sie an. „Ich ziehe lieber rechtzeitig die Reißleine, um mögliche finanzielle Risiken zu vermeiden“, erklärt sie ihren Anhängern auf Facebook.

Neben Leder Deutsch, das im Herbst geschlossen hat, sowie dem Schuhgeschäft Weishaar, das Ende Dezember ausgeräumt wurde, könnte damit ein weiterer Anziehungspunkt in der Innenstadt wegfallen. Offen ist noch, ob der Vermieter rechtzeitig einen Nachfolger findet, so dass es im April direkt weitergehen kann.

Martina Frühbis befürchtet, dass das neue Jahr mit der anhaltenden Corona-Pandemie genauso schwierig werde wie es das vergangene für ihren Betrieb war. Sie erwartet etliche Insolvenzen und sieht zudem die staatliche Förderung und Unterstützung kritisch. Dadurch könnten sich für einige Selbstständige sogar Schwierigkeiten ergeben. Neue Perspektiven hat Frühbis schon im Blick: Sie werde sich im Bereich Online- und Social Media Marketing weiterbilden, um freier und unabhängiger arbeiten zu können. Die Zeit in der Salzgrotte und die vielen Gespräche will sie aber nicht missen. cos

