Abschied von Pfarrer Urban

Bürstadt.Ein buntes Programm erwartet die Besucher am Wochenende in der katholischen Pfarrei St. Peter Bürstadt. Das Pfarrfest beginnt am Samstag, 29. Juni, um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend herrscht ab 18 Uhr Festzeltbetrieb im Pfarrgarten von St. Peter mit einem Empfang zur Verabschiedung von Pfarrer Detlev Urban. Zur Unterhaltung spielt das Duo „Miles and More“. Die Cocktailbar der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) hat ebenfalls geöffnet. Ab Samstagabend können die ersten Lose für die Tombola erworben werden.

Musikalischer Frühschoppen

Auch der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche. Der anschließende Frühschoppen wird vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bürstadt-Hofheim und der Katholischen Kirchenmusik Bürstadt musikalisch umrahmt. An beiden Tagen erwarten die Gäste Grillspezialitäten, Hamburger und Fischbrötchen. Am Sonntagmittag gibt es eine Pilzpfanne, bestückt aus der Bürstädter Zuchtanlage. Zubereitet wird das Gericht von Marc Rother, der 2017 unter 120 Kandidaten den zweiten Platz bei der Casting Show „Master Chef Deutschland“ errungen hat. Ab 12 Uhr gibt es außerdem Kaffee und selbst gebackener Kuchen, auch zum Mitnehmen.

Beim Kinderprogramm, das am Sonntag ab 12.30 Uhr startet, werden eine Olympiade und Schminken angeboten. Ab 13.30 Uhr treten verschiedene Gruppen der Sackschdoahogger mit Tänzen auf. Die Kinder der Kita Regenbogen werden sich um 14 Uhr mit einem Gesangauftritt unter der Leitung des Musikpädagogen Stefan Spiesberger vorstellen. Gegen 17 Uhr zeigen drei Gruppen der Kita St. Peter auf der Bühne im Pfarrgarten verschiedene Tänze. Ab 17.30 Uhr tritt die Gruppe „Ried Beat“ auf. Der Erlös des Festes ist für die Außenrenovierung der Kirche St. Peter vorgesehen. red

