Anzeige

Bürstadt.Der Ausschuss zur Akteneinsicht in alle Vorgänge rund um die 1250-Jahr-Feier von Bürstadt hat sich gestern konstituiert. Alexander Bauer (CDU) wurde zum Vorsitzenden gewählt, Franz Siegl (SPD) zu seinem Stellvertreter. Weitere Mitglieder sind Ursula Cornelius, Jürgen Eberle, Reinhold Tremmel (alle CDU), Hans-Georg Gött, Günter Kühn (beide SPD), Burkhard Vetter (FDP) und Uwe Metzner (Grüne).

Der Ausschuss einigte sich auf sein weiteres Vorgehen. Bis zur nächsten Sitzung am 13. April erhalten die Mitglieder an drei Vormittagen die Möglichkeit, die Akten zu studieren. „Dabei wird immer ein Verwaltungsmitarbeiter dabei sein“, erklärte Bürgermeisterin Bärbel Schader. Am 13. April wird sich die Verwaltungschefin den Fragen stellen und gegebenenfalls weitere Mitarbeiter um Antworten bitten. Ziel ist es, bis zur Stadtverordnetenversammlung am 16. Mai einen Abschlussbericht zu erarbeiten. „Wir können natürlich auch länger tagen“, stellte Bauer klar.

Bei der Wahl zum Vorsitzenden gab es noch einmal einen Schlagabtausch zwischen Alexander Bauer und Franz Siegl, der ebenfalls für den Vorsitz kandidierte. Letztlich ging die geheime Abstimmung aber mit sieben Stimmen zugunsten von Bauer aus. Schriftführer ist Verwaltungsmitarbeiter Timo Spreng.