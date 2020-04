Abstimmung „ordnungsgemäß durchgeführt“

Bürstadt.Tische und Stühle stehen bereit – und zwar in gebührendem Abstand: Heute Abend, 19.30 Uhr, kommen die politischen Fraktionen in Bürstadt zur Stadtverordnetenversammlung zusammen. Vorab hatte Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle (CDU) die Presse zum Ortstermin gebeten. Seine wichtigsten Botschaften: Die Gremien nehmen wieder ihre Arbeit auf. Und bei der einzigen Entscheidung, die in der sechswöchigen Sitzungspause per Umlaufverfahren getroffen wurde, hatte alles seine Richtigkeit. Das habe der Hessische Städte- und Gemeindebund jetzt bestätigt.

Eberle erläutert im Rückblick den Shutdown, den die Corona-Pandemie auch im Bürstädter Politbetrieb verursacht hat: Nach der Stadtverordnetenversammlung am 18. März wurden aus Sicherheitsgründen alle Sitzungen abgesagt. Betroffen waren Ausschüsse, Beiräte und Kommissionen. „Es galt, besonders gefährdete Personen zu schützen. Es musste aber eine Regelung her, um auch diese Risikogruppen in die politischen Entwicklungen einbinden zu können“, berichtet Eberle. Mit dem neuen Gesetz in Hessen – dem Paragrafen 51 a – habe die Landesregierung eine schnelle Lösung gefunden: In dringenden Angelegenheiten kann der Haupt- und Finanzausschuss als Entscheidungsgremium eingesetzt werden. Einzelne Beschlüsse dürfen im Umlaufverfahren – also auch per Mail – gefasst werden. „Diese Möglichkeit hat die Stadt genutzt, als es um die Mehrkosten der Nibelungenstraße ging“, stellt Eberle klar.

Damit reagiert er auf die Kritik der Grünen: Es sei keine Diskussion um die Mehrkosten möglich gewesen, die Öffentlichkeit sei nicht informiert worden und vor allem hätte eine Sitzung des Stadtparlaments noch rechtzeitig einberufen werden können. Bis zum 27. April, dem Ende der Vergabefrist für die Bauaufträge, sei ausreichend Zeit gewesen, bemängelten die Grünen. „Nach Rücksprache mit dem Hessischen Städte und Gemeindebund kann festgehalten werden, dass das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde“, sagt Eberle.

Als bundesweit Lockerungen beschlossen wurden, sei das auch für ihn das „Zeichen gewesen, dass es wieder weitergehen kann“. Für eine Sitzung vor dem 27. April hätte die Zeit allerdings nicht mehr gereicht. „Bei der Einladung müssen Fristen eingehalten werden“, begründet Eberle.

Heute Abend steht das Thema noch einmal im Stadtparlament zur Debatte. Die Sitzung ist öffentlich, die Bürger also eingeladen, einzelne Stühle stehen bereit. Entscheidungen im Umlaufverfahren sind ansonsten nicht mehr zu erwarten: Im Mai finden wieder reguläre Ausschusssitzungen statt. sbo

