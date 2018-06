Anzeige

Bürstadt.Selten hat es so viele Abschlussklassen in der Erich Kästner-Schule (EKS) in Bürstadt gegeben wie in diesem Jahr. Schüler aus acht Klassen aller Schulzweige entließ Schulleiterin Stefanie Dekker bei einer Akademischen Feier im grünen Ambiente der alla hopp!-Anlage in einen neuen Lebensabschnitt.

„Ihr seht fantastisch aus“, lobte Dekker ihre Schüler. Denn sie hatten sich nicht nur für den Gottesdienst in St. Michael geschmackvoll gekleidet, sondern auch für den von ihnen gewünschten Abschlussball am Abend, der nach der Zeugnisübergabe zu späterer Stunde im Bürgerhaus stattfand. „Es ist ein Tag zum Genießen, aber auch um Abschied zu nehmen“, erklärte Dekker im Beisein von vielen Eltern und Großeltern.

Mit kleinen, sehr bezeichnenden Anekdoten und Sprüchen stellte sie die einzelnen Klassen vor und ließ die Anwesenden raten, um welche es sich handeln könnte. Da gab es „rauchende Hühner auf einer Stange“, und Lehrer Michael Feick hatte seine Schüler immer dazu aufgefordert, neben dem Kopf auch mit dem Herzen zu entscheiden. „Ausführliche Diskussionen über das Weltgeschehen“ werden Realschullehrer Sven Alexander Dehoust von seiner Klasse in Erinnerung bleiben. Ein Lehrer, der nie den Glauben an seine Schüler verlor, wie diese bestätigten. „Ihr wart etwas Besonderes, und wir werden euch vermissen“, rief Stephanie Dekker den scheidenden Schüler zu.