Acht Verletzte nach schwerem Unfall bei Riedrode

Riedrode. Zu einem schweren Unfall mit drei Autos und acht Verletzten ist es am Samstagabend auf der B 47 in Höhe Riedrode gekommen. Nach Angaben der Polizei bog ein 76-jähriger Mann aus Hemsbach um 17.40 Uhr von Riedrode nach links in Richtung Lorsch ab - und übersah dabei einen Ford, der in Richtung Worms unterwegs war. Das Auto des 31-Jährigen aus Groß-Zimmern wurde durch den Zusammenstoß gegen den Opel einer 62-jährigen Bürstädterin geschleudert.

Laut einem Sprecher der Polizei blieb der Unfallverursacher aus Hemsbach unverletzt, doch die drei älteren Frauen, die mit dem 76-Jährigen im Nissan saßen, verletzten sich leicht. Leichte Blessuren zog sich zudem der 31-Jährige aus Groß-Zimmern sowie sein Mitfahrer zu, eine weitere Person in dem Auto kam mit schweren Verletzungen in die Klinik. Zudem wurde die Fahrerin des Opel mit ihrer 47-jährigen Begleiterin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren aus Bürstadt und Riedrode waren mit 25 Helfern im Einsatz, um die Unfallstrecke abzusperren und die Verletzten aus den Fahrzeugen zu holen. „Eingeklemmt war aber niemand“, sagte Einsatzleiter Sven Molitor. Seine Mannschaft reinigte auch die Fahrbahn, weil Öl, Sprit und Bremsflüssigkeit ausgelaufen war. Die drei Autos konnten nicht weiterfahren und mussten vom Abschleppdienst abgeholt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30 000 Euro. Die B 47 war etwa zwei Stunden lang voll gesperrt. cos

