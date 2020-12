Adventliche Stimmung to go

Bürstadt.Für sprühende Ideen und Einsatzwillen sind die Mitglieder des Spiel- und Kulturkreises (SKK) Bürstadt bekannt. Schmerzhaft vermissen Tanzgruppen, Büttenredner, Comedy-Stars, Kinder und Jugendliche in diesem Jahr die Vorbereitungen auf die fünfte Jahreszeit. Coronabedingt ist das Vereinsleben fast lahmgelegt.

Doch nicht ganz – ganz nach dem Motto „ein bisschen was geht immer!“ präsentiert der SKK einen Weihnachtsmarkt to go. Die Idee wurde während einer Jugendsitzung geboren. Nun wollen die Mitglieder am Freitag und Samstag, 11. und 12. Dezember, den Menschen in Bürstadt, Bobstadt und Riedrode die Adventszeit ein wenig versüßen. Dazu haben sie ein kreatives Konzept erarbeitet. Bei einer Pressekonferenz online berichteten Präsident Marcel Kilian und Luisa-Marie Morweiser, die als Tänzerin, Trainerin und Comedy-Star auf der Bühne steht und Bürstadt als Sonnenbotschafterin vertritt, vom rollenden Weihnachtsmobil des Vereins. „Wir haben unseren Jugendwagen umdekoriert“, sagte Luisa-Marie. „Wir werden an den beiden Tagen jeweils die Kernstadt und die Stadtteile mit unserem Weihnachtsmobil anfahren und Leckereien zum Mitnehmen verkaufen“, erklärte Marcel Kilian.

Neben Bratwurst mit Brötchen, Glühwein und Kinderpunsch sollen gebrannte Mandeln und Lebkuchenherzen den Adventsflair unterstreichen. Dazu gibt es Sparpakete.

Ohne die Mithilfe des neu gegründeten Start-up-Unternehmens „Onkel Alfred“ wäre dies nicht möglich gewesen, betonten Kilian und Morweiser. Auch die Metzgerei Kipfstuhl, Bäckerei Blüm und Schausteller Markus Schneider unterstützen das liebevoll ausgedachte Projekt. Wer das Weihnachtsmobil nutzen möchte, sollte seine Vorbestellung abgeben, am gewünschten Tag an der gewünschten Station abholen und zu Hause genießen.

