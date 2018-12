Adventsfeier in der Kita „Arche Noah“

bürstadt.Alle Jahre wieder kamen fast alle Kinder mit ihren Eltern und Familien zur Adventsfeier in die Kita „Arche Noah“ in Bürstadt. Zu Beginn gab es Liedvorträge der Kinder, und auch die Eltern und Freunde stimmten mit ein. Als die Kinder ihren „Schneefrauentanz“ vorführten, war das Eis gänzlich gebrochen und ein wunderbarer Abend nahm seinen Lauf. Das Angebot war vielfältig. So gab es eine weihnachtliche Bastelwerkstatt, in der zauberhafte Christbaumanhänger und Schneekugeln gefertigt wurden. Wer Lust hatte, konnte „Die Geschichte der Heiligen drei Könige“ als Miniaturtheater bestaunen und mitlachen. Aber auch für den kulinarischen Genuss war gesorgt. Belegte Laugenstangen, Butterbrezeln sowie die herrlich duftenden selbst gemachten Waffeln sorgten für das leibliche Wohl. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018