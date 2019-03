Afrika erfahren

Biblis.Heute startet die Bibliser Filminsel um 20 Uhr mit der Dokumentation „Anderswo. Allein in Afrika“ von und mit Anselm Nathanael Pahnke ins Kinowochenende. Phanke ist mit dem Fahrrad 15 000 Kilometer durch Afrika gefahren und hat 15 afrikanische Länder durchquert. Mehrmals erkrankt er an Typhus und Malaria, trifft auf wilde Tiere und muss sich mit Wasserknappheit und korrupten Beamten herumschlagen. Vor allem aber lernt er einen einzigartigen Kontinent und dessen Bewohner kennen.

Am Samstag, 23., und Sonntag, 24. März, jeweils 20 Uhr, läuft „Alita: Battle Angel“ in 3D. Der Arzt Dr. Dyson Ido lebt in der fernen Zukunft in der düsteren und brutalen Stadt Iron City. Eines Tages findet er den Kopf eines weiblichen Cyborgs und baut ihr einen neuen Körper. Ido gibt ihr den Namen Alita und zieht sie wie seine Tochter auf.

„Der kleine Drache Kokosnuss – Auf in den Dschungel“ wird am Sonntag, 24. März, 15 Uhr, im Kinderkino gezeigt. Auf den Dschungelinseln ist ein Ferienlager geplant, um die Beziehung zwischen Feuerdrachen und Fressdrachen zu stärken. Feuerdrache Kokosnuss und sein bester Freund, der vegetarische Fressdrache Oskar, wollen teilnehmen. Nur das Stachelschwein Mathilda darf nicht mit. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019