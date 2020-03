Aktion ersatzlos gestrichen

Bürstadt.Die Aktion Saubere Landschaft am 21. März ist abgesagt. Das teilt die Stadt Bürstadt mit. Einen Ersatztermin wird es nicht geben. Aufgrund der aktuellen Situation infolge der schnellen Ausbreitung des Coronavirus und der zurzeit nicht absehbaren Entwicklung hat die Stadtverwaltungen Bürstadt entschieden, dass die Aktion Saubere Landschaft in diesem Jahr ausfällt. Im kommenden Jahr soll sie wieder stattfinden. „Wir danken allen bisher angemeldeten Vereinen für ihre Bereitschaft, bitten um Verständnis für die Absage der Aktion und hoffen, dass sie auch im nächsten Jahr wieder an der Aktion Sauberen Landschaft teilnehmen werden“, blickt Bürgermeisterin Bärbel Schader bereits in die Zukunft. red

