Alicia I. backt mit Mama und Oma leckere Waffeln

Bürstadt.Nach zwei Jahren als Bürstädter Sonnenbotschafterin beendet Alicia I. ihre Amtszeit, und zwar im Rahmen des Stadtfestes, das vom 31. Mai bis 2. Juni gefeiert wird.

Doch bevor sie ihre Kette an Saskia Wenz übergibt, wollte Alicia I. sich auch bei den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth verabschieden. Hier bringt sich Oma Doris Keinz seit vielen Jahren ehrenamtlich ein. Mama Andrea half beim Waffelbacken. „Ich wollte auch zu den Menschen gehen, die nicht an Festen und Feiern teilnehmen können“, berichtete die Studentin.

Etwa 250 Termine hat Alica Keinz während ihrer zweijährigen Amtszeit absolviert. Viele davon werden ihr in guter Erinnerung bleiben. Dazu gehören die Besuche beim Ministerpräsidenten in Wiesbaden oder die gemeinsamen Termine mit Spargelkönigin Nadine. „Schön war auch der Besuch des Erbacher Bauernmarktes“, schwelgte sie in Erinnerungen.

Dagegen hätte sich die junge Frau als Sonnenbotschafterin ein wenig mehr Unterstützung seitens ihrer Heimatstadt gewünscht. Denn Mama Andrea sprang als Taxichauffeurin ein und half ihr beim Besorgen und Bezahlen von vielen Geschenken. Ansonsten wäre ihr die Ausübung des Amtes nicht leicht gefallen.

Waffeln serviert

Auch bei ihrem letzten offiziellen Besuch in St. Elisabeth hatte sie sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen, um die Bewohner zu verwöhnen. Die frisch gebackenen Waffeln – wahlweise mit süßen Erdbeeren und Sahne – bekamen die Senioren und Gäste nicht nur in der Cafeteria serviert. Gemeinsam mit Oma Doris verteilte Sonnenbotschafterin Alicia I. die süßen Versuchungen dann auch noch auf den verschiedenen Stationen. Sie hatte außerdem Autogrammkarten und kleine Marmeladengläschen dabei, die sie gern an die Bewohner zur Erinnerung an den Besuch weitergab.

