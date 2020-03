Bürstadt.Noch hat Steffen Brinkmann seinen großen Traum, das 25-jährige Bestehen des Pfeil- und Bogenclubs (PBC) in einer neu gebauten Halle zu feiern, nicht aufgegeben. Doch dem Vorsitzenden des Bürstädter Vereins ist auch mehr als bewusst, dass derzeit die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wichtiger sind.

Die Vorarbeiten für den Bau der Halle laufen an allen Fronten auf Hochtouren. Alle Anträge sind gestellt, sowohl für den Bau als auch für die Finanzierung. Brinkmann hat nur keine Ahnung, wann die Behörden in der Lage sein werden, diese zu bearbeiten. Für die Finanzierung sei in erster Linie das Land zuständig.

„Aber um dort einen Förderantrag zu stellen, brauchen wir natürlich auch den Nachweis über die entsprechenden Bauanträge“, macht Brinkmann die Zusammenhänge deutlich. Schließlich werde kein Geld ins Blaue hinein bewilligt. Sicher sind hingegen 100 000 Euro Zuschuss von der Stadt und ein zinsloses Darlehen in gleicher Höhe. Hierfür gibt es einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. „Wir stehen in engem Kontakt zur Stadt, zum Beratungsbüro für den Bildungs- und Sportcampus und zu den beteiligten Firmen“, so der Vorsitzende.

Internationale Wettkämpfe

Die Halle soll eine Größe von 35 auf 16 Meter haben, damit sie für Wettkämpfe geeignet ist. Sie soll in Fertigbauweise auf einer festen Bodenplatte entstehen. Das Außengelände wird ebenfalls umgestaltet. Der Pfeil- und Bogenclub will künftig auch Bogenschießen auf einer 90-Meter-Distanz anbieten können, damit große, internationale Wettkämpfe ausgerichtet werden können.

Die Anlage wird in Schussrichtung mit einem 4,50 Meter hohen Wall begrenzt. Auch an den Seiten wird es einen Wall geben, der allerdings seitlich abgeflacht ist. Derzeit stehen nur 70 Meter zur Verfügung. Beim Außengelände erhält der Pfeil- und Bogenclub Unterstützung von dem Landschaftsarchitekten Dirk Schelhorn, der auch die Gesamtplanung für den Außenbereich des Bildungs- und Sportcampus betreut.

Doch derzeit ist an Wettkämpfe nicht zu denken. Dabei hatte PBC-Aushängeschild Harry Schweigkoffer gerade noch Erfolge bei den Deutschen Feldbogenmeisterschaften feiern können. Aber der Coronavirus macht sportliche Aktivitäten derzeit unmöglich. Trainiert wird natürlich ebenfalls nicht. „Da gibt es klare Vorgaben des Landesverbands“, sagt Brinkmann.

Auch was Veranstaltungen angeht, sind die Vereinsaktivitäten ausgesetzt. „Der Frühjahrsmarkt, an dem wir teilnehmen wollten, ist abgesagt“, bedauert er. Und auch bei den Sommerferienspielen ist sich Brinkmann noch nicht sicher, ob diese überhaupt stattfinden. Dabei habe sich der Verein immer beteiligt. Die Pfeil- und Bogenschützen nutzten die Gelegenheit gerne, um ihren Sport vorzustellen und Kindern die Gelegenheit zu einem Schnuppertraining zu geben.

Brinkmann rechnet aber mit einem raschen Baubeginn, wenn wieder normalere Verhältnisse einkehren würden. „Vielleicht gelingt es uns dann doch, in diesem Jahr noch fertig zu werden“, gibt er die Hoffnung nicht auf. „Ansonsten müssen wir eben nachfeiern.“

