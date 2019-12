Alle Generationen punkten an der Platte

Bürstadt.„Aus Liebe zum Sport“: So lautet das Motto des TV Bürstadt und wird in den neun Abteilungen des Sportvereins auch leidenschaftlich gelebt. So herrscht etwa in der Tischtennisabteilung, reges sportliches Treiben. Allein 19 Mannschaften stellt der TV Bürstadt in dieser Saison – Tendenz sogar steigend. Zwischen den Jahren treffen sich die jungen Spieler extra zum Trainingscamp.

Neben sechs Herrenmannschaften gibt es drei Damen- und zehn Nachwuchsmannschaften. Laut Abteilungsleiter Frank Rosenberger stellt der Verein im gesamten Kreis Bergstraße die meisten Teams. Insgesamt gehören dem Kreis etwa 50 Vereine an, neben den Bürstädtern kennt Rosenberger vor allem den TSV Auerbach mit 14 Mannschaften als starke Tischtennisabteilung im Kreis. Und in Sachen Nachwuchsteams gebe es selbst in ganz Hessen keinen Verein, der mehr Teams mit jungen Spielern stelle als der TV Bürstadt.

Aufschwung durch AGs in Schulen

Frank Rosenberger engagiert sich seit mehr als 30 Jahren in der Tischtennisabteilung des Turnvereins. Er ist Abteilungsleiter und Trainer. Rosenberger erinnert sich noch an Zeiten, als die Tischtennisabteilung in Bürstadt recht klein war. „Erst so ab Anfang der 2000er Jahre begann der Umschwung. Damals initiierten wir vermehrt AGs an den Schulen und fingen an, zu Mini-Tischtennismeisterschaften einzuladen“, erzählt er. Auf diese Weise konnten die Aktiven des TV viele Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern.

Um mit dem Tischtennis zu beginnen, sei das Alter von sieben oder acht Jahren ideal, meint Rosenberger. Aber auch später sei noch alles möglich. Die Leistungen hängen hierbei nicht allein vom Alter ab, sondern vom koordinativen und sportlichen Können. Nachwuchsspieler, die zuvor schon andere Ballsportarten gespielt haben, kämen auch mit dem kleinen weißen Ball gleich viel besser zurecht. Doch auch ohne Vorkenntnisse könnten Interessierte jederzeit einsteigen, so Rosenberger. Der Rest ergebe sich dann durch das Training. Das Training im Anfänger- und Fortgeschrittenenbereich ist daher nicht nach Alter geregelt, sondern nach den Fortschritten der Teilnehmer. Die Spieler sind in Gruppen eingeteilt und trainieren montags, donnerstags und samstags.

Als Trainer stehen Frank Rosenberger, seine Tochter Laura sowie Jan Epple bereit, unterstützt von weiteren Sportfreunden. In den vergangenen fünf Jahren wurde das Trainerteam auch von einem Bundesfreiwilligendienstler mitgetragen. Ab September 2020 werde diese Position wieder neu besetzt. Durch diese gute Nachwuchsarbeit stellt sich der Verein zukunftsweisend auf: Beim Tischtennis punkten alle Generationen spielend in Bürstadt.

Frank Rosenberger freut sich zudem, dass der Verein seit gut zehn Jahren immer mit einer Mannschaft in der Hessenliga oder Verbandsliga vertreten ist. Im Nachwuchsbereich gibt es gar keine höhere Klasse als die Hessenliga. So spielt für den TV Julian Müller in der Hessenliga. Dieses Engagement blieb nicht unerkannt, so dass das Land der Tischtennisabteilung gerade eine Spende von 500 Euro zugewiesen hat, um Bälle und Netze zu kaufen.

„Neben dem sportlichen Aspekt schweißt auch die gute Gemeinschaft die Nachwuchsspieler zusammen“, betont Rosenberger. Und er erzählt vom jährlichen Höhepunkt für die Kinder und Jugendlichen: den Jugendferien mit der Abteilung. Eine Woche geht es für die Ballkünstler im Oktober immer in ein Selbstversorgerhaus. Dann organisieren die Verantwortlichen viele Ausflüge und Aktionen und verbringen reichlich gemeinsame Zeit zusammen.

