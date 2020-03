„Alle sollen an Bord bleiben“

Bürstadt/Biblis. „Uns blutet das Herz, wenn wir unser schönes Café sehen - und es nicht eröffnen können.“ Sabine Heidrich wollte mit ihrem Mann Michael in diesen Tagen loslegen mit ihrem Sophie’sche in der Siegfriedstraße von Bürstadt. „Das haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt.“ Die Stühle sind noch abgehängt, die Theke ist leer.

Frühstück mit Brötchen, belegten Bagels oder Kuchen haben Heidrichs immerhin schon auf Bestellung ausgeliefert. Die süßen Stücke backt ihnen Eva Hofer, die anderen Backwaren beziehen sie von einem Großbäcker. Beim Wochenmarkt war das Team des Sophie’sche auch schon präsent. Denn Vereine dürften dort aufgrund der verschärften Hygiene-Vorschriften nichts mehr verkaufen. „Die Leute sind es aber gewohnt und haben unser Angebot auch gut angenommen“, freut sich Sabine Heidrich.

Erleichtert ist sie, dass sie und ihr Mann - trotz der neuen Selbstständigkeit - ihre Hauptjobs behalten haben. „Wir müssen zwar unsere laufenden Kosten decken und Handwerkerrechnungen sowie unsere Mitarbeiter bezahlen.“ Doch die Familie mit drei Kindern müsse sie mit dem Café zum Glück nicht ernähren. „Da geht es anderen noch schlechter als uns.“ Aber sie kann es kaum erwarten, mit Frühstück, Bubble-Waffeln, Kaffee und Kuchen und vielen Gästen in den neuen Räumen loslegen zu können.

Nur Küche der Pizzeria besetzt

Heimservice bietet die Pizzeria „Bei Josef“ in Biblis schon lange an, das läuft auch weiter. Doch für das ganze Service-Team haben Frenchi und Massimo Giordano Kurzarbeit beantragt. „Die Küche ist besetzt und hat zu tun, aber das komplette Restaurant-Geschäft fehlt natürlich“, sagt Massimo Giordano (Bild). Vor zwei Jahren hat er die Gaststätte mit seinem Bruder vom Vater Giuseppe - also Josef - übernommen. „Wir haben damals kräftig investiert und hoffen, dass es bald wieder richtig weitergeht.“

Immerhin gibt’s 80 Plätze im Lokal und 100 Stühle auf der Terrasse mitten in Biblis. „Wir versuchen, das Schiff an Land zu bringen, damit alle an Bord bleiben können“, sagt Massimo Giordano. cos (Bild: Giordano)

© Südhessen Morgen, Sonntag, 29.03.2020