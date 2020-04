Alles bereit für die Kommunion

Bürstadt.Liebevoll gebastelte Einladungskarten mit Leuchtturmsymbol, kleine Gastgeschenke zum Naschen und die selbst gestalteten Kommunionkerzen – all das muss bei Familie Ohl aus Bürstadt erst einmal warten. Die Zwillinge Hanna und Jonathan sollten eigentlich am Samstag, 18. April, in der Kirche St. Michael ihre Erstkommunion feiern – doch wegen des Coronavirus ist diese auf unbestimmte Zeit

...