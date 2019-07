Alles eine Frage der Organisation

Bürstadt.„Ich bin seit 40 Jahren dabei“, sagt Anita, ihre Freundinnen fast genauso lange. Ihre Nachnamen wollen sie lieber nicht verraten, aber sonst gibt’s keine Geheimnisse bei ihrer Arbeit: Um 6 Uhr am Morgen kommen sie in die TSG-Halle, um das Frühstück vorzubereiten. Mehr als 1000 Gäste verpflegen die Damen jeden Morgen mit ihrem Team. Denn dafür braucht es mehr als die acht Hände von Anita, Marie-Claude, Ingrid und Martina. Sie sind ein eingespieltes Team: „Wir machen das seit Jahrzehnten zusammen“, erzählt Anita fröhlich.

Die Aufgaben sind klar verteilt: Ingrid kocht Kaffee, Marie-Claude den Tee, Martina rührt den Kaba an. Und Anita? „Ich renne rum und gucke, wo was fehlt.“ Sie lacht. Nur eines ist dieses Jahr zum ersten Mal anders: Die energischen Damen haben sich vom Abendessen verabschiedet. All die Jahre hatten sie den ganzen Tag an und in der TSG-Halle verbracht – und für beide Mahlzeiten vor Ort gesorgt. „Es wurde uns so langsam zu viel“, gesteht Martina. „Jüngere machen das jetzt, und zwar ganz wunderbar.“ Das bedeutet für sie nicht nur weniger Stress, sondern auch mehr Genuss: „Wir können jetzt abends in Ruhe die Show anschauen“, freuen sie sich gut gelaunt.

Gastgeber organisieren Ausflüge

Marie-Claude prüft die Listen der vielen Teilnehmer und zählt jene, die vegetarische, gluten- oder laktosefreie Mahlzeiten brauchen. „Das gab es früher gar nicht, das hat extrem zugenommen“, erzählt sie. Aber das sei kein Problem, sondern nur eine Frage der Organisation. Die Frauenpower bekommt übrigens Unterstützung von drei Herren, die die Lunchpakete ausgeben: das Mittagessen. Das ist praktisch für die Tänzer, da sie nach dem Frühstück oft unterwegs sind. Viele gehen zum Entspannen ins Schwimmbad oder schauen sich die Umgebung an. Ganz oben auf der Liste stehen Ausflüge zum Heidelberger Schloss. Das müssen die internationalen Gäste nicht alleine organisieren. Im Keller der TSG-Halle kümmert sich ein weiteres großes Team ums Organisatorische. „Wir sind die ganze Woche rund um die Uhr erreichbar“, gestehen die jungen Frauen lächelnd. Das stimmt sogar: Sie haben ihr Lager aufgeschlagen und schlafen vor Ort – sofern sie dazu kommen.

Niklas Faecke und Christian Pscheidt haben die Hauptarbeit schon im Vorfeld erledigt: Sie kümmern sich um die Unterkünfte und haben die vielen Gruppen auf Schiller- und Erich Kästner-Schule sowie Wasserwerkhalle und Pfarrheim St. Peter verteilt – und es dabei sogar noch geschafft, Wünsche der Tänzer zu berücksichtigen. Täglich machen sie ihre Runde, verteilen Material und schauen nach dem Rechten. „Am Sonntag geht’s noch mal richtig rund: Wenn die ganzen Teilnehmer abreisen“, sagt Pscheidt grinsend.

In der Schillerschule unterstützt Jörg Tremmel die Unterkunftsmanager nach Kräften. Als Hausmeister ist er von morgens bis nachts vor Ort. Nur zum Schlafen geht er für einige Stunden nach Hause. „Manche Teilnehmer kommen spät an und haben noch Hunger, dafür machen wir hier Pommes oder Pizza“, erzählt Tremmel. Auch für Getränke sorgt er. Sogar die CDs der Gäste spielt er über die Musikanlage in der Mensa ab. So können die Teilnehmer ihre Lieder hören und tanzen – nicht nur zur Probe für ihren Auftritt. „Das läuft super hier, die Leute sind so diszipliniert, und alles ist perfekt organisiert“, sagt der 49-Jährige begeistert. Für die Sicherheit sorgen zudem Security-Mitarbeiter. Dass es mit den 370 Gästen so reibungslos klappt, hätte Tremmel nicht erwartet.

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.07.2019