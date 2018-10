Alles über die Kartoffel

Bürstadt.Mit anderen Kindern zusammen Natur zu erleben und Interessantes über Pflanzen und Tiere zu erfahren, macht großen Spaß. Der Nabu Bürstadt möchte deshalb Kindern zwischen sechs und zehn Jahren nun wieder die Möglichkeit geben, Einblicke in die Natur zu nehmen.

Beim nächsten Treffen am Samstag, 20. Oktober, wird es um die Kartoffel gehen. Die teilnehmenden Kinder werden an diesem Tag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr mit ihren Gruppenleiterinnen auf dem Nabu-Gelände gegenüber der Naturoase in Bürstadt einiges über die Kartoffel erfahren.

Bei dem ersten Treffen im Mai dieses Jahres haben die Kinder Kartoffeln gesteckt und über die Monate begleitet. Jetzt werden sie die Kartoffeln ernten und verspeisen.

Kostenfreies Angebot

Das Angebot der Nabu-Kindergruppe ist kostenfrei, eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Für Nachfragen steht Gerlinde Korbus unter der Telefonnummer 06206/5 80 37 54 beziehungsweise per E-Mail unter der Adresse rkorbus@gmx.de zur Verfügung. Sie freut sich zusammen mit ihren Mitstreiterinnen schon auf eine rege Teilnahme. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.10.2018